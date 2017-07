PP insiste en reclamar la reversión total de la peatonalización parcial de la calle Galileo porque es un "fracaso"

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la peatonalización parcial de la calle Galileo debe revertirse porque es un "fracaso" aunque se reabra el tráfico entre el lunes y el viernes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz popular se ha referido así para recalcar que los grupos municipales pidieron en el Pleno que se revirtiera esta medida, pues entienden que suscita el rechazo de los vecinos.

"Nuevamente estamos en esa búsqueda del punto de equilibrio de la alcaldesa entre sus corrientes dentro de Ahora Madrid y las protestas vecinales y las legítimas reivindicaciones vecinales, porque el equipo de Gobierno tiene que escuchar no sólo a los que le dicen lo que quiere oír sino sobre todo a los ciudadanos que no están de acuerdo con ellos", ha relatado Martínez-Almedia, para reclamar que se suprima la peatonalización y no se distinga entre "semana y fin de semana".