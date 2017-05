Ábalos descarta disputar el liderazgo del PSOE valenciano a Ximo Puig

Etiquetas

El secretario general del PSPV en la provincia de Valencia y portavoz provisional del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este jueves que esté pensando en disputar el liderazgo del PSPV a Ximo Puig: "Es la eterna pregunta y siempre digo que no", ha manifestado entre risas.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Ábalos ha negado tener previsto disputar la candidatura socialista al actual secretario general del PSPV, Ximo Puig, partidario de la candidatura de Susana Díaz a las primarias socialistas.

"No, no, no", ha reiterado entre risas preguntado sobre esa posibilidad. Ábalos fue el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE, quien finalmente se alzó con la victoria del proceso.

Este miércoles Ábalos fue nombrado portavoz del PSOE en el Congreso de manera provisional hasta que se decida la nueva Ejecutiva, que se elegirá en el Congreso Federal de junio. El diputado socialista relevará al dimitido Antonio Hernando, quien dimitió al ganar Pedro Sánchez las primarias.

Preguntado sobre el "ambiente" en el grupo socialista, Ábalos ha dicho que percibe "la voluntad" de sus compañeros de "pasar página" y de "volver a un ambiente más normal".