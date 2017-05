(AMPLIACI{AMP}Oacute;N) PRESUPUESTOS. MONTORO RECLAMA APOYO A UNOS PGE DE “TRANSICI{AMP}Oacute;N” Y PIDE HUIR DE LAS “BORRACHERAS DE GASTO P{AMP}Uacute;BLICO”

Etiquetas

- Lamenta que “buena parte del rechazo est{AMP}aacute; m{AMP}aacute;s relacionado con cuestiones ajenas que con el contenido del proyecto”. El ministro de Hacienda y Funci{AMP}oacute;n P{AMP}uacute;blica, Crist{AMP}oacute;bal Montoro, pidi{AMP}oacute; este mi{AMP}eacute;rcoles el apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, pues se trata de unas cuentas de “transici{AMP}oacute;n”, que enlazar{AMP}aacute;n con las de 2018, y una “pieza” m{AMP}aacute;s para “seguir alimentando” y “consolidar” el crecimiento econ{AMP}oacute;mico y la creaci{AMP}oacute;n de empleo y superar la “larga pesadilla” de la crisis. “Son los mejores PGE para Espa{AMP}ntilde;a”, indic{AMP}oacute; en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate de las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios a la propuesta de PGE del Gobierno, para destacar la necesidad de huir de la “borrachera de gasto p{AMP}uacute;blico” que proponen algunos partidos. Las formaciones que han manifestado v{AMP}iacute;a enmienda de totalidad su rechazo a las cuentas p{AMP}uacute;blicas presentadas por el Ejecutivo son PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu, Comprom{AMP}iacute;s y Nueva Canarias (estas cuatro {AMP}uacute;ltimas formaciones integradas dentro del Grupo Mixto).MEJORAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS“Son los Presupuestos del empleo y el gasto social, su objeto son las personas y la respuesta a sus necesidades”, asegur{AMP}oacute;. Seg{AMP}uacute;n Montoro, aprobar estos Presupuestos “es sin lugar a dudas una de esas oportunidades para seguir mejorando la vida de los espa{AMP}ntilde;oles y una de esas oportunidades que tenemos la obligaci{AMP}oacute;n de aprovechar”. Adem{AMP}aacute;s, quiso dejar claro que “el Gobierno no se la juega” con la presentaci{AMP}oacute;n de los PGE, para agregar que “buena parte del rechazo est{AMP}aacute; m{AMP}aacute;s relacionado con cuestiones ajenas que con el contenido del proyecto”.El ministro explic{AMP}oacute; que este tr{AMP}aacute;mite parlamentario para sacar adelante los PGE “no tiene nada que ver con una acto formal” ni es “deseo personal” suyo, sino que se trata del “prestigio del pa{AMP}iacute;s” y de su “imagen de estabilidad”, ya que Espa{AMP}ntilde;a se puede “sacudir cualquier sospecha de incertidumbre pol{AMP}iacute;tica”. El responsable de Hacienda quiso dejar claro que estos Presupuestos “ni nos van a llevar directamente a la cima ni nos van a llevar al abismo”, para agregar que aunque su “vida {AMP}uacute;til” es de seis meses, son “importantes en s{AMP}iacute; mismos” para alcanzar objetivos como el de seguir reduciendo el d{AMP}eacute;ficit p{AMP}uacute;blico. En este sentido, defendi{AMP}oacute; los efectos beneficiosos de la estabilidad presupuestaria, para se{AMP}ntilde;alar que siempre que en Espa{AMP}ntilde;a se ha apostado por ella se ha dado un importante salto en lo que se refiere a creaci{AMP}oacute;n de empleo. El Gobierno aspira, asegur{AMP}oacute;, a que en Espa{AMP}ntilde;a se puedan crear alrededor de medio mill{AMP}oacute;n de empleos anuales para “llegar a recuperar completamente” en esta legislatura los 3,6 millones de puestos de trabajo destruidos durante la crisis.“PREVISIBILIDAD” EN EL GASTOPor otra parte, Montoro subray{AMP}oacute; la “previsibilidad en el gasto” en estos PGE, marcados por un importante componente social, pues la mayor{AMP}iacute;a del gasto se centra en materias como pensiones, protecci{AMP}oacute;n por desempleo o pol{AMP}iacute;ticas sociales como sanidad o educaci{AMP}oacute;n.De esta manera, aunque la recaudaci{AMP}oacute;n de impuestos “va mejor” como consecuencia de la recuperaci{AMP}oacute;n, el ministro dijo que iba a responder a preguntas como si “ha llegado el momento de quitarse el cors{AMP}eacute; de la austeridad o es el momento de darse una alegr{AMP}iacute;a presupuestaria”.“Ante la posibilidad de gastar m{AMP}aacute;s, est{AMP}aacute; siempre la opci{AMP}oacute;n de gastar mejor”, dijo el responsable de Hacienda, quien agreg{AMP}oacute; que “hay que gastar con claras prioridades, porque es as{AMP}iacute; como mejor se atiende el presente y nos preparamos para el futuro”. Seg{AMP}uacute;n el ministro, “los ingresos dan para lo que dan” y aunque hay una mejora de la recaudaci{AMP}oacute;n hay que evitar una “borrachera del gasto p{AMP}uacute;blico”. En este sentido, critic{AMP}oacute; que algunos “ya quieren ir de copas para celebrarlo”. De esta manera, coment{AMP}oacute; que “a{AMP}uacute;n no es el momento de acelerar algunos gastos”, y a{AMP}ntilde;adi{AMP}oacute; que “cuando se haga hay que hacerlo con cautela”. COMUNIDADES AUT{AMP}Oacute;NOMASPor otra parte, critic{AMP}oacute; la actitud de algunas autonom{AMP}iacute;as que rechazan estas cuentas p{AMP}uacute;blicas, ya que, defendi{AMP}oacute;, “traen dinero” para las comunidades, y decir que no equivale "a renunciar a que tenga esa nueva disponibilidad de recursos”.En concreto, record{AMP}oacute; Montoro, hay 5.400 millones de euros m{AMP}aacute;s en financiaci{AMP}oacute;n para las comunidades, pero advirti{AMP}oacute; de que para que esta mayor dotaci{AMP}oacute;n “se pueda materializar hay que aprobar” los Presupuestos. El ministro subray{AMP}oacute; que con estos PGE “fortalecemos el Estado de las Autonom{AMP}iacute;as”, con el objetivo de dise{AMP}ntilde;ar unas cuentas que “satisfagan a todos sin privilegiar a nadie”. CONTENIDO El Ejecutivo ha dise{AMP}ntilde;ado los PGE de 2017 sobre la base de un l{AMP}iacute;mite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 118.337 millones de euros, la misma cuant{AMP}iacute;a que en las cuentas p{AMP}uacute;blicas de 2016.Adem{AMP}aacute;s, los Presupuestos de 2017 tienen en cuenta el objetivo de d{AMP}eacute;ficit pactado con la Comisi{AMP}oacute;n Europea para 2017 y que es del 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones p{AMP}uacute;blicas y, en concreto, del 1,1% para el Estado y del 1,4% para la Seguridad Social.En los PGE se incluye un aumento del 1% del sueldo de los empleados p{AMP}uacute;blicos en 2017 y se recoge el incremento del 0,25% en las pensiones, una subida que ya est{AMP}aacute; en vigor desde comienzo del a{AMP}ntilde;o.El proyecto aprobado por el Gobierno recoge un aumento de la financiaci{AMP}oacute;n de las comunidades aut{AMP}oacute;nomas en 5.387 millones de euros. Adem{AMP}aacute;s, los recursos para Justicia aumentan un 7,6%, en Educaci{AMP}oacute;n (becas y programas de refuerzo escolar) se incrementan un 1,7%, en pol{AMP}iacute;ticas activas de empleo el alza es del 5,5% y en I+D+i suben un 4,1%. A ello se une que se destinar{AMP}aacute;n 100 millones m{AMP}aacute;s que en 2016 a las pol{AMP}iacute;ticas de dependencia y se dotan 342 millones para protecci{AMP}oacute;n a la familia y lucha contra la pobreza infantil. En el cap{AMP}iacute;tulo de ingresos, el Gobierno prev{AMP}eacute; que la recaudaci{AMP}oacute;n por impuestos crezca un 7,9% en 2017, hasta los 200.963 millones de euros. De ellos, 78.027 millones corresponden al IRPF (+7,7%), otros 24.399 millones son por Sociedades (+12,6%), un total de 67.463 millones son por el IVA (+7,3%) y 20.770 (+4,6%) de Impuestos Especiales.