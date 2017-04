PSOE recrimina a Manglano el pésame "doloroso y faltón" que dio en Twitter por la muerte de Carme Chacón

Etiquetas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha recriminado este miércoles en el Pleno municipal al edil popular Percival Manglano el pésame "doloroso y faltón" que escribió en Twitter por la muerte de la exministra socialista Carme Chacón.

"Mis condolencias a los familiares de Carmen Chacón y a sus allegados que, en el fondo, somos todos los españoles", escribió Manglano en su cuenta de Twitter el domingo 9 de abril.

El tuit ha llegado a Cibeles después de que Manglano pidiera que el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, fuera más "prudente" en sus declaraciones públicas. Cuando Causapié ha tomado la palabra le ha recordado el dicho "consejos doy que para mí no tengo",

"Usted no se caracteriza por su prudencia, no solo porque creo que es el único concejal al que le han echado de una comisión", le ha espetado la portavoz socialista, quien además ha criticado la "actitud" del popular en las redes sociales, ya que "no es educado ni para dar el pésame".

Por ello, Causapié ha pedido a Manglano que reconociera que "no tenía una mala intención" con ese tuit cuando se vivía "un hecho muy doloroso".