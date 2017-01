TWITTER SUSPENDE LA CUENTA DE LOS CRÍTICOS DE LA GESTORA DEL PSOE QUE MONTARON LA ‘SEDE ALTERNATIVA’

Etiquetas

- Retiran las siglas del PSOE de la fachada tras el aviso de Ferraz. Twitter ha suspendido la cuenta ‘Recupera PSOE’, la plataforma que ha abierto un local en el número 10 de la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede central del PSOE, para asesorar a los simpatizantes que quieren afiliarse al partido.“Esta cuenta ha sido suspendida. Obtén más información sobre por qué Twitter suspende cuentas, o regresa a tu cronología”, es el mensaje que aparece desde esta mañana cuando se intenta acceder al perfil de esta cuenta.Según ha consultado Servimedia con fuentes de la plataforma, desconocen el motivo por el que Twitter ha tomado esta decisión, ya que no les han enviado comunicación alguna, y aseguran estar “asombrados” por el revuelo generado en torno a su iniciativa. Desde Ferraz niegan estar detrás de esta acción.Entre los tres “motivos frecuentes” que cita Twitter para suspender una cuenta está que sean 'spam' o falsas; si ha sido ‘hackeada’; o por comportamientos abusivos. La plataforma 'Recupera PSOE' está detrás de la iniciativa de varios militantes del PSOE de instalar un local en la calle Ferraz que ha provocado un enfrentamiento con la Comisión Gestora.Desde Ferraz les enviaron una comunicación para que en el plazo de 48 horas retiraran de su fachada las siglas del partido, PSOE, para evitar confusión con la sede federal de la formación, situada en el número 70 de la misma calle. Además, la Comisión Gestora anunció el estudio de acciones legales, administrativas y estatutarias contra los promotores por “usurpar” símbolos del partido.Desde este jueves, en el escaparate de la ‘sede alternativa’ no está la palabra PSOE y, en su lugar, hay ‘post-it’ de colores. Dicen que han acatado la petición de Ferraz para evitar problemas pese a que no comparten la medida.