Sánchez Martos dice que no dimitirá si es reprobado porque no ha sido nombrado por la Asamblea

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha dicho este martes que no dimitirá si finalmente es reprobado con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos por el Parlamento regional, ya que no ha sido nombrado por Asamblea.

"A mí me nombró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y será ella la que tome la decisión de si yo tengo que seguir o no en el cargo de consejero de sanidad, pero no los grupos políticos porque, que yo sepa, mi nombramiento no se ha hecho desde la Asamblea", ha manifestado Sánchez Martos en declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la comisión de estudio sobre la deuda.

Sobre las críticas de la oposición a su gestión, ha dicho que los argumentos se debatirán en el Pleno del jueves. "Yo tengo que respetar la opinión de todos, también me llaman ladrón, me llaman prevaricador, me llaman privatizador, me llaman telepredicador", ha manifestado el consejero.

"Determinadas personas se permiten el lujo de faltar al respeto a los demás, algo que yo jamás he hecho y que no haré", ha agregado.

PSOE y Ciudadanos se sumarán previsiblemente este jueves a la reprobación de la actuación política del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, planteada por Podemos, por la que se exige su dimisión o cese inmediato.