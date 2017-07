El GOB considera "inadmisible" que PSIB, Podemos y MÉS avalen el proyecto "destructor" del desdoblamiento de Campos

Etiquetas

EL GOB ha considerado "una vergüenza" e "inadmisible" que PSIB, Podemos y MÉS "sean tan incoherentes" y avalen el proyecto "destructor" del desdoblamiento de Campos, que ha sido aprobado en el Consell de Mallorca por unanimidad.

Desde la entidad ecologista han criticado en un comunicado que con este programa "se incumple el compromiso de ruptura con las viejas políticas" y ha instado a que no se construyan más carreteras.

"Con las modificaciones se continúa dando respuesta a una manera de entender la movilidad en Mallorca que sigue sacrificando territorio por infraestructuras pensadas para dar respuesta al parque de vehículos que invaden las carreteras, especialmente los meses de verano", han lamentado.

Asimismo, han expuesto que el GOB presentó alegaciones al proyecto presentado por el PP en el que se pedía la retirada del proyecto y lo motivaba a partir de los impactos que generaría esta infraestructura.

"Ahora el Consell dice que ha aceptado nuestras alegaciones porque ha intentado minimizar los impactos que nosotros denunciábamos obviando que nuestra principal petición era la retirada del proyecto", han criticado.

Del proyecto actual, han manifestado, no ha habido posibilidad de presentar alegaciones, a pesar de que desde la entidad pidieron una reunión para conocer el proyecto, "que no fue mostrado y que no hemos podido estudiar porque no hemos tenido copia ni se ha expuesto públicamente".

"El proyecto Llucmajor-Campos implica retomar un proyecto polémico que hace quince años generó una importante oposición y movilización social. Además el trazado propuesto continúa implicando graves impactos y un elevado consumo de territorio", han dicho.