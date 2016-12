Pobreza energética: “Lo importante es ser útil”

Etiquetas

El mayoral Mayoral abría la manifestación justamente tras la pancarta reivindicativa que subrayaba el slogan que explicaba todo: “No más cortes de luz”. Mayoral iba enfurruñado porque unas horas antes había sido anunciado un avance, por parte del PSOE y el Gobierno, que garantizaba que ya no habrá cortes de luz, es decir, que la pobreza energética y sus perversas consecuencias entraba en vías de subsanación o de solución. El enfurruñamiento del mayoral Mayoral contrastaba con el semblante sereno y tranquilo de quien le acompañaba, López Uralde, que como buen ecologista mostraba un aire hierático y solemne, calmado en su ánimo, y quizás contento. Pero el mayoral Mayoral marchaba enfurruñado y arisco, como suelen hacerlo los malos perdedores.

Desgraciadamente la Política discurre en la actualidad por extraños derroteros. En tiempos de antaño, aún presentes en nuestra memoria y vivencias, también había ganadores y perdedores en relación a las decisiones políticas que se tomaban. Había ciudadanos que se sentían ganadores cuando una decisión les beneficiaba, y había también quienes se sentían perdedores. Unos y otros pertenecían a eso que se denominaba “sociedad civil”. Sin embargo ahora el debate político pone más énfasis en circunscribir los ganadores y perdedores al propio mundillo de las formaciones políticas, de modo que el mayoral Mayoral, sabiéndose y sintiéndose “perdedor” frente a los socialistas que marchaban a sus espaldas, aunque con su misma intención y empeño, les dedicó algunas lindezas propias de los derrotados. Por cierto, nunca entenderé por qué se sienten derrotados quienes no consiguen llegar a la meta los primeros aunque lleguen a la misma meta y al lado de dichos primeros.

El oportunismo es un lastre para la Política y también para los políticos. En ocasiones acelera las decisiones en exceso, del mismo modo que en otras las demora por inservibles sin haber sopesado si son tal realmente. Y ocurre que los oportunistas, en aras de reivindicar lo perfecto suelen rechazar cualquier tipo de avance despreciando lo bueno. Tal ha ocurrido a Podemos, que se ha visto aventajado por el acuerdo del PSOE con el Gobierno para prohibir de forma tajante los cortes de la luz motivados por la pobreza energética. Habrá que matizar más y mejor, habrá que legislar meticulosamente para frenar la misantropía de las empresas eléctricas y la picaresca de los consumidores más arteros, pero el paso importante ya ha sido dado allí donde tenía que darse, en las Instituciones. Y ha sido eso lo que enfurruñó al mayoral Mayoral, que deseaba convertir la “manifa” en una fiesta de Podemos, en la que sin duda se mostraría al PSOE como uno más de los que constituyen la “casta” a la que la “gente” denuesta.

Pero el tiro salió por la culata, de modo que solo quedaron patentes el compromiso de todos los manifestantes, incluidos los que portaban banderas rojas del PSOE, y la pataleta del mayoral Mayoral que, falto de otros recursos más elocuentes se quedó en palabras despreciativas hacia el acuerdo del PSOE como “pacto secreto vacío”, “chanchullo” o “paripé”.

Lo cierto es que ya no se producirán cortes de luz por causa de pobreza energética, para lo cual habrá que definir qué es la “pobreza energética”, un término ambiguo que en manos de Podemos puede alcanzar hasta el infinito. Lo cierto es que se va a modificar la Ley del Sector Eléctrico que afectará, y doblegará sin duda, al que es uno de los sectores económicos más potente y poderoso de España. Es el comienzo de algo más ambicioso, al menos a tenor de lo anunciado por el portavoz del PSOE: “Es una reforma estructural y es el principio del fin de la pobreza energética”. No solo eso, sino que es un inicio de algo más pues este acuerdo deberá extenderse a los ciudadanos que tienen problemas para pagar la factura del gas. Si evoluciona así, tal como ha sido anunciado por los protagonistas del acuerdo, no volverán a producirse muertes tan bárbaras y dolorosas como la de la anciana de Reus, que murió en el incendio provocado por una vela encendida en su casa desprovista de electricidad por habérsela sido cortada.

El mayoral Mayoral deberá alegrarse con lo acordado, y sobre todo deberá trasladar a los suyos de Podemos lo que le prestó el portavoz socialista de Madrid Antonio Miguel Carmona después de que fuera insultado por el mismo Mayoral. Carmona dijo que en la Política actual los miembros de Podemos han elegido la estrategia equivocada de “ser importantes antes que útiles”… O sea, lo contrario de lo que deben ser los que se consideren de izquierdas, que han de anteponer la utilidad, que siempre beneficia a la gran mayoría, a la importancia, que solo afecta a los presumidos y fatuos, al menos en la acepción que es aplicable en este caso.

FDO. JOSU MONTALBAN