PP dice que Ley de Memoria Histórica clasifica a vivos y muertos bajo "maniqueísmo" y que Comisionado "se ha excedido"

El edil del PP Pedro Corral ha criticado este viernes en el Pleno extraordinario de la Memoria Histórica que esta ley clasifica a "vivos y muertos" en el "más absoluto del maniqueísmo" y que el Comisionado se ha "excedido" al proponer nombres de las vías, por lo que se incumple el acuerdo Plenario.

"La ley de Memoria Histórica ha estigmatizado. Ha abierto el 'ellos y el nosotros', ha rescatado la consignas partidistas, ha mutilado la verdad histórica, para trasmitir falsa idealización... ha contribuido a clasificar a vivos y muertos bajo el más absoluto de los maniqueísmos, los republicanos todos buenos y nacionales malos", ha expresado Corral en su intervención.

El edil popular ha recordado que el pacto de concordia de la Transición "se forjó sobre el acuerdo de no usar la guerra como arma política; se forjó sobre la certeza de que no podían hacerse recaer las consecuencias de la guerra sobre quienes no la vivieron y no compartieron los odios de quienes sí estuvieron en ella".

"Esta voluntad de concordia se fraguó en el callejero desde el inicio de la democracia; Tierno Galván consensuó el cambio del callejero y desde aquel, se han ido sumando otras denominaciones, también con el PP, y se incluyeron nombres como Azaña, Prieto, Largo Caballero, o Carrillo, entre otros muchos", ha explicado, para añadir a continuación que "no se juzgaron sus trayectorias en el régimen republicano, y la guerra".

