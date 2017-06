Espejel toma posesión con paso firme y sonríe a los que le acusan de afín al PP

Etiquetas

Con una sonrisa constante, mirada al frente y sin enemigos a la vista, al menos los más íntimos. Así ha tomado posesión la magistrada Concepción Espejel de su puesto como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que por primera vez ostenta una mujer.

El nombramiento ha sido una victoria para ella, que ha visto cómo su imparcialidad era cuestionada en los últimos tiempos tras haber sido apartada de los juicios de Gürtel y del caso Bárcenas por su afinidad ideológica al PP.

Ahora, y tras haberse hecho con el codiciado puesto, sus pasos sonaban más fuerte que nunca por el salón de la sede de la Audiencia en la calle Goya. Tras un acto que ha durado apenas cinco minutos, Espejel se ha prodigado en sonrisas y besos, atendiendo a cada persona en particular, en un desafío soterrado a aquellos que llevan días comentando que su nombramiento responde a un estrategia del PP diseñada a suavizar sus varapalos judiciales.

Precisamente, uno de los colectivos más críticos con Espejel fue Jueces para la Democracia, que ha calificado como una "gran decepción" que el Consejo General del Poder Judicial prefiriera a esta magistrada en vez de la juez Manuela Fernández Prado, también candidata para este puesto. Según ha recordado, la jurista ha ejercido durante los "últimos 25 años de modo ininterrumpido" en esta Sala donde se han vivido "los momentos más duros del terrorismo" y ha dictado sentencias de "gran calidad jurídica".

"El mensaje que se manda a la carrera judicial es demoledor cuando se prefiere a personas para puestos de responsabilidad por su afinidad política que por su dedicación en exclusiva al ejercicio de la función jurisdiccional", ha afirmado la asociación.

Del brazo de Grande-Marlaska

Ajena a las críticas y apoyada en todo momento por Fernando Grande-Marlaska, con el que ha entrado del brazo, Espejel ha estado arropada también por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y magistrados como Enrique López, Ángela Murillo o Teresa Palacios, pero por ninguno de los que votaron por mayoría que fuera apartada de los tribunales en los casos de corrupción vinculados al PP.

Han presenciado igualmente el acto los jueces titulares del Juzgado Central de Instrucción número 1 y 4 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y Fernando Andreu respectivamente y los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y miembros del tribunal que enjuicia la primera época de la trama 'Gürtel' Julio de Diego y Ángel Hurtado.

También ha acudido el fiscal jefe de La Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y su predecesor Javier Zaragoza, así como el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, los fiscales Dolores Delgado (recientemente nombrada portavoz de la Fiscalía en este órgano), Daniel Campos y Vicente González Mota, así como vocales del CGPJ.

"No se puede consentir que se cuestione la independencia de una compañera por su afinidad ideológica. Es lo mismo que decir que alguien progresista no puede juzgar casos relacionados con el PP porque puede que no sean parciales. Espejel es una magnífica profesional que sabe distinguir los dos ámbitos y que está al servicio de la Justicia", ha destacado uno de los fiscales presentes.

Espejel, de 57 años, que hasta ahora presidía la sección segunda de lo Penal, lleva en la carrera judicial desde hace 34 años y desde entonces ha pasado por los juzgados de primera instancia e instrucción de Valls (Tarragona), y las audiencias provinciales de Tarragona, Segovia y Guadalajara.