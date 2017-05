Velasco, el juez 'filtrado' que creció con el PP y sueña con llegar al Supremo

Etiquetas

El juez Eloy Velasco (Bilbao, 1963) se marcha del día a día de la Audiencia Nacional. Dice que le faltan medios y así no puede trabajar (El Mundo, 23-04-2017). El azote del PP madrileño ha conseguido una plaza en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar en junio. Había dos puestos y él se ha llevado uno; el otro es para Enrique López, por delante de otros 31 jueces que habían solicitado esas plazas. En el ámbito judicial, ven esta maniobra de Velasco como un trampolín para lograr su verdadero deseo: el Tribunal Supremo.

Porque el juez Velasco es, además de un trabajador incansable, muy ambicioso. "Pasa horas trabajando, pero tiene tiempo para todo. Se organiza perfectamente y tiene el juzgado dominado. Pero sí que es cierto que se le ha quedado pequeño. Él aspira a más que a instruir casos mediáticos", comentan colaboradores suyos.

Formado en la Universidad de Deusto con sobresaliente, empezó a ejercer en la Comunidad Valenciana, en localidades como Torrent y Sagunto, hasta que en 1990 logró la plaza del Juzgado nº3 de instrucción de Valencia.

Con Zaplana, ahora cuestionado por Lezo

Allí descubrió Eduardo Zaplana, cuyo nombre está hoy en el 'Caso 'Lezo', al incansable Velasco, considerado conservador, y le colocó como Director de Justicia de la Comunidad Valenciana un cargo que ocupó durante ocho años (1995-2003) y que le granjeó unos cuantos enemigos y fama de intransigente.

Quiso controlar el horario de los funcionarios y los gastos de jueces y fiscales. A su favor, la modernización de los juzgados, donde las máquinas de escribir dejaron paso a la informática, las videoconferencias y un sistema menos arcaico. Sin pelos en la lengua, tuvo importantes enfrentamientos como con el juez decano de Alicante, al que le instó a "trabajar más y hablar menos", hasta que en 2003 fue destituido incapaz de trabajar con Fernando de Rosa, el superior que había nombrado Francisco Camps.

Uno de los jueces que trabajó con él durante su etapa política contaba a la revista colombina Tiempo poco después de que Velasco comenzase la batalla contra Hugo Chávez que "“no tiene pelos en la lengua” y que “con él es al pan, pan y al vino, vino”. “Tiene un carácter muy vasco”. “Fue serio, coherente y correcto” cuando estuvo en la administración".

"Es una persona con mucho carácter. A veces peca de brusco, pero es muy honesto y coherente. Aunque a veces le pierda la boca, sabe rectificar y pedir perdón", explican quienes le conocen.

Hasta 2008, Eloy Velasco no llegó a la Audiencia Nacional y es donde despegó su protagonismo con casos como la 'Operación Crucero' (Díaz Ferrán), la 'Púnica', piezas del 11-M, causas contra Arnaldo Otegui por enaltecimiento del terrorismo e incluso investigaciones internacionales como contra el Gobierno venezolano de Hugo Chávez. También con el caso Ellacuría y los jesuitas asesinados en El Salvador o su interés por Guantánamo. Y del juez Velasco es la sentencia de 2016, algo que llevaba tiempo persiguiendo, que aplica la responsabilidad penal también a personas jurídicas.

'Colocado' por el PP, al que ha hundido

Desde que llegó a la Audiencia lo hizo con el cartel de 'colocado' por el Partido Popular, la formación desde donde algunas voces afirman que Velasco actúa por venganza. Y es que el hombre que trabajó durante ocho años para el PP de Valencia, uno de los más embarrados por la corrupción, ha sido el encargado del derrumbe del PP de Madrid.

La transformación de Velasco desde que pisó la Audiencia Nacional fue evidente y como él mismo se definía en la entrevista concedida a El Mundo, el mismo día que puso en marcha la 'operación Lezo' se autonombró juez del pueblo: "Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes".

Ese mismo día ya estuvo en el ojo del huracán por ponerse, mientras iban cayendo detenciones, a presentar un libro escrito junto a su mujer, la abogada Beatriz Saura. Esa tarde, antes de volver a la Audiencia para seguir desentrañando la madeja del Canal de Isabel II, dejó frases como: "Dar beneficios a los terroristas a cambio de cuatro pistolitas de papel no me parece serio" o "Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior".

Reivindicativo y activista

Dentro de la Audiencia ha sido un juez reivindicativo y activista. Miembro de una de las asociaciones de jueces de perfil más conservador, la 'Asociación Profesional de la Magistratura', fue el único magistrado de la casa que participó en octubre de 2009 en la huelga convocada por la falta de medios; y pocos meses después promovió un manifiesto en la Plataforma por la despolitización y la independencia judicial que rezaba: “Los jueces abajo firmantes, por encima de nuestras plurales diferencias ideológicas y concreta vinculación o no a cualquiera de las cinco asociaciones judiciales existentes (APM, FV, JD, FJI y ANJ), consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el poder judicial en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance”.

También le echó un pulso al mismísimo ministro de Justicia, allá por 2014, Alberto Ruiz Galardón, por su controvertida ley del aborto que posteriormente le llevaría a dimitir. "Gallardón marea la perdiz con la ley para dejarla en agua de borrajas", manifestó el juez, claramente favorable a posturas antiabortistas. "La mayoría de los abortos son por el problema del que nadie se atreve a hablar: chaval de 16 se acuesta con chavala de 16 y aparece el problema. ¿Puedes obligar a una niña de 14, 16, 18 años a ser madre? ¿Es lógico? ¿Tengo ese poder adquisitivo? ¿Con estas condiciones en las que chavales de 30 años no tienen una estabilidad?"

'El juez filtrado'

Velasco abandonará la audiencia con un cartel que tanto las defensas de sus investigados y encarcelados como desde diversos medios le han colgado: 'El juez filtrado'. Y es que en sus casos los secretos de sumario han durado apenas horas, saliendo a la luz declaraciones, grabaciones que han aparecido en todos los programas e incluso la hora en la que iba a empezar una operación.

"Quienes le acusan de partidista, mienten. Él es muy tajante a la hora de tomar decisiones y no le importa que caiga el que tenga que caer. Es sentido de la Justicia". Una de las facetas quizás más desconocidas del juez Velasco es que es experto en ciberdelincuencia, toda una autoridad en la materia. De hecho, fue nombrado doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña con una tesis titulada “Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales” y en 2016 fue profesor de un máster sobre ciberseguridad en ESADE.

Velasco fue pionero en dictar jurisprudencia con la práctica de pruebas tecnológicas o la introducción de virus troyanos en ordenadores de redes criminales, antes de que estuvieran reguladas por la ley.