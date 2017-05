Alonso (PP) afirma que la política penitenciaria "no va a ser en este momento, ni después, objeto de negociación"

Etiquetas

Cree que "lo decisivo es que ETA se disuelva" y que los presos sigan "un camino individualizado hacia su arrepentimiento"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que la política penitenciaria actual "se aplica cumpliendo la ley" y ha remarcado que "eso no va a ser en este momento ni va ser después objeto ni materia de negociación, en ningún caso". En ese sentido, ha considerado que "lo decisivo es que ETA se disuelva y que podamos seguir un camino individualizado de los presos hacia su arrepentimiento y hacia su futura reinserción en la sociedad".

En una rueda de prensa en San Sebastián, a preguntas de los periodistas sobre las informaciones que aseguraban que el PP estaría en conversaciones para el acercamiento de presos, Alonso ha señalado que ha conversado esta misma mañana con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha desmentido "que exista absolutamente ninguna negociación sobre la política penitenciaria ni sobre el acercamiento de presos".

Según ha subrayado el dirigente popular, "no se puede negociar" la política penitenciaria porque "no es materia de negociación". En ese sentido, ha recordado que ésta se aplica "a todas las organizaciones criminales o a los miembros de esas organizaciones que están detenidos o que están en cárceles españolas".

Alonso ha insistido en que "no hay una política penitenciaria específica para la organización terrorista ETA", y ha apuntado que sus presos no se agrupan en las mismas cárceles para tratar de "favorecer que no haya un control, una manipulación, de los penados por parte de la organización". "Se aplica cumpliendo la ley y eso no va a ser en este momento ni va ser después objeto ni materia de negociación, en ningún caso", ha remarcado.

En esa línea, ha precisado que esa política se aplica también "atendiendo a la situación individual" de cada uno de los reclusos. A su juicio, es importante que los presos "salgan de la disciplina de la organización terrorista" y que "lo decisivo ahora es que ETA se disuelva y ya no pueda condicionar el futuro de las personas que han militado en esa organización y que están cumpliendo condena por los crímenes que han perpetrado".

"DISOLUCIÓN DE ETA"

"Lo decisivo es que ETA se disuelva y que nosotros podamos seguir un camino individualizado de los presos hacia su arrepentimiento y hacia su futura reinserción en la sociedad. Este es el camino que busca la política penitenciaria y, por tanto, eso no es objeto de negociación política de ningún tipo", ha insistido Alfonso Alonso, quien ha considerado que "no puede depender tampoco de ninguna coyuntura de otro estilo".

El presidente del PP vasco ha recordado que "muchas de esas personas que están en la cárcel están cumpliendo condena por asesinato, por actividad terrorista". "Fue ETA la que les convirtió en asesinos y es ETA la que ha querido seguir condicionando su vida cuando están presos, y es ETA el principal escollo de que puedan encontrar un camino de recuperación y de arrepentimiento", ha afirmado.

"Hay un camino individual que pide también que uno se aparte de la jerarquía de esa organización, que renuncie a eso, que sienta un arrepentimiento cuya prueba es la colaboración con la justicia porque quedan 300 crímenes que todavía no han sido esclarecidos", ha aseverado.

En su opinión, "lo responsable es no agitar estas cosas y que no hagamos política de partido con estas cuestiones que son importantes y que tienen que estar bajo la garantía de la ley, del control de los jueces, del Estado de derecho". Por ello, ha pedido al PNV y a los demás partidos que "mantengan una actitud de responsabilidad" en esta materia.