Casado insta a poner el "foco" en González y su entorno y no con los que "de forma irresponsable" pudieron contactar

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha instado a poner el "foco" en el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno y no con los que "de forma irresponsable" pudieron contactar.

A preguntas de los periodistas, tras una reunión con portavoces del PP en las principales ciudades gallegas, no ha querido pronunciarse sobre el supuesto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de acuerdo con el sumario del 'caso Lezo' publicado por 'El Español' y 'La Sexta'.

Sobre esta cuestión, ha dicho no tener "información respecto a un caso en fase de instrucción". "Por respeto no voy a valorarla porque no tengo datos al respecto", ha sentenciado.

Mientras, preguntado si mantiene que Ignacio González tendió "una trampa" al PP, ha rechazado que él haya empleado ese término en una entrevista radiofónica. "Lo que dije es que todo lo que se está diciendo del ministro de Justicia, del ministro del Interior y del secretario de Estado de Interior, en mi opinión, no es justo".

"Hay que poner el foco sobre la persona que supuestamente ha cometido algún tipo de irregularidad y que por ello está en prisión preventiva y no sobre las personas a las que de forma irresponsable han intentado contactar, no sabemos si sabiendo que estaba siendo investigado o no", ha añadido sobre Ignacio González.