Chelsea Manning difunde su primera imagen en libertad

La militar Chelsea Manning, condenada a 35 años de cárcel por filtrar miles de documentos clasificados a WikiLeaks, ha difundido una imagen en redes sociales en la que muestra cuál es su aspecto actual, tras pasar siete años entre rejas y anunciar en este periodo el cambio de su identidad de género.

"De acuerdo, aquí estoy", ha escrito Manning en sus cuentas en redes sociales, donde también ha difundido la imagen. La última fotografía que existía de ella había sido difundida de forma clandestina por activistas coincidiendo con la revelación de su transexualidad.

Manning, de 29 años, abandonó el martes de madrugada la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, hacia las 2.00 (hora local) gracias a la conmutación de pena decretada en enero por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El exmandatario alegó que la pena era "desproporcionada" y que Manning ya había pasado un tiempo significativo entre rejas.

La militar fue condenada por entregar aproximadamente 75.000 documentos a WikiLeaks, parte de los cuales fueron publicados por la prensa. Dichos documentos contenían información sobre los conflictos en Irak y Afganistán, así como sobre el centro de detención de Guantánamo.

"Después de otros cuatro meses de ansiosa espera, el día finalmente ha llegado", dijo Manning en sus primeras declaraciones, de acuerdo con sus abogados. "Estoy preparada para lo que venga. Cualquier cosa será mucho mejor que el pasado", afirmó.

"A medida que reconstruyo mi vida, me prometo a mí misma no revivir el pasado. El pasado siempre me afectará y lo mantendré en mente mientras recuerde cómo influyó. Es solo mi punto de partida, no mi destino final", añadió, en declaraciones enviadas a la cadena estadounidense ABC.