Di Campli ve a Verratti "como en prisión" en el PSG y recalca la negativa del club a vender

El representante Donato Di Campli ha asegurado que su cliente Marco Verratti está "como en prisión" en el Paris Saint-Germain ante la negativa absoluta del presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, a vender al internacional italiano pese al interés del FC Barcelona, confirmado por el propio Josep Maria Bartomeu, y a la voluntad del jugador de ir al Camp Nou.

"Verratti está como en prisión. Los fondos del PSG son del emir de Catar, y tiene una disponibilidad económica ilimitada, por lo que no vender a Verratti al Barça por 100 millones de euros es una cuestión de orgullo", señaló en una entrevista al 'Corriere dello Sport' recogida por Europa Press.

Además, el representante asegura que el presidente del club le dijo que el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, que es íntimo amigo de Al-Khelaïfi, no podía permitir la salida de Verratti del club bajo el temor de perder el cargo.

"Al Khelaifi me dijo que el jugador tiene contrato hasta 2021 y que no podría vender jamás a Marco porque se le considera un campeón sobre el que construir un gran PSG. 'Si le vendo me juego el cargo, en Doha jamás me lo perdonarían'", aseguró que le comentó el presidente del PSG.

Además, comentó que el PSG avanza a un ritmo de 30.000 camisetas de Verratti vendidas por semana y que venderle al Barça sería "como haber eliminado a Totti de la Roma".

Por otro lado, comentó que su representado conoce "perfectamente" sus compromisos con el PSG, pero que igualmente quiere salir hacia Barcelona. "Es normal que él se sienta halagado por el interés del Barça ¿Quién no lo estaría a los 24 años y estando en año de Mundial?", se sinceró.

Y es que el interés del Barça por Verratti ha sido confirmado este mismo viernes por el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en sendas entrevistas a Mundo Deportivo y Sport, si bien el mandatario lamenta la negativa tajante del PSG a vender al italiano dando así validez a las palabras de Di Campli.