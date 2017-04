González, que no está "afectado", pide a su abogado que le lleve prensa para tener acceso a la información

Etiquetas

El letrado Esteban Mestre, que defiende al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el 'caso Lezo', ha detallado que su cliente no "está afectado" y que se dedica a leer y escribir en la cárcel, admitiendo que le ha pedido que le lleve periódicos a prisión para tener acceso a la información con la finalidad de colaborar en el trabajo de la defensa.

Así lo ha manifestado el abogado tras concluir su visita al expresidente madrileño en Soto Real, donde cumple prisión preventiva por su participación en una trama de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

El abogado ya ha adelantaba al llegar a la prisión que hoy presentaría el recurso de puesta en libertad. Tras concluir la visita, sí ha querido explicar que "la prisión es un mecanismo excepcional, que tiene una legitimación constitucional muy clara".

"Solamente se da cuando hay un riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Y en este caso, el auto no ha incorporado el desarrollo necesario de los motivos imprescindibles para que una persona esté en prisión", ha indicado.

ESTÁ OCUPADO LEYENDO Y ESCRIBIENDO

Sobre cómo está su cliente, ha reconocido que no le ha notado "ninguna afectación", manifestando que es "un hombre sereno, trabajador" y que está ocupado leyendo y escribiendo. "No le he visto afectado dentro de la dureza de esta situación en la que está alejado de su familia y amigos", ha dicho.

Además, ha señalado que es "colaborador" con su trabajo y que le ha puesto deberes para que le cuente hechos y relatos que aparecen en el auto y que él desconoce.

"No tiene acceso ni a televisión ni a periódicos. Le he pedido datos para completar el escrito procesal --en alusión al recurso-- Me cuenta que no tiene acceso y que le traiga periódicos", ha agregado.