CANAL. EL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR DICE SER VÍCTIMA DE UNA “CACERÍA” SIN FUNDAMENTO POR SU REUNIÓN CON PABLO GONZÁLEZ

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se quejó hoy en el Congreso de estar siendo víctima de una “cacería” sin fundamento y de un “linchamiento político” por su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, de la que aseguró que duró 15 minutos y no se habló de la ‘operación Lezo’, puesto que el ‘número dos’ de Interior asegura que no tenía constancia de la misma.Así lo aseguró Nieto en su intervención inicial en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, en la que comparece desde las nueve de la mañana para explicar su reunión con Pablo González, encarcelado por la ‘operación Lezo’ igual que su hermano Ignacio González, expresidente madrileño. El secretario de Estado sostuvo que las críticas que está recibiendo por este encuentro son una “tormenta en un vaso de agua” y afirmó que no está justificado el “calvario” que está viviendo desde que se conoció la entrevista.Nieto explicó que González pidió verle a primeros de enero y reiteró la petición a comienzos de marzo, solicitud que cursó a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.“NADA SE HA OCULTADO”En este sentido, el ‘número dos’ de Interior indicó que recibió al hermano del expresidente madrileño en su condición de director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y en el encuentro no hablaron de la ‘operación Lezo’, puesto que Nieto no la conocía. El secretario de Estado explicó que González le felicitó por su nombramiento en Interior y le planteó la posibilidad de que el Ministerio asesorase en la seguridad de las instalaciones de Mercasa, para lo cual quedaron en que hablarían colaboradores de ambos. Además, el hermano del expresidente madrileño le sugirió tener una reunión más adelante. Por su parte, Nieto se interesó por proyectos de esta empresa pública en Córdoba, ciudad de la que fue alcalde. Tras esta explicación, el secretario de Estado defendió que “nada se ha ocultado y nadie se ha escondido” y que desde el punto de vista jurídico su actuación no merece “reproche alguno”. Desde el punto de vista ético, se quejó del planteamiento de los partidos políticos y de las filtraciones periodísticas interesadas.