IU y Podemos critican a Instituciones Penitenciarias por impedirles reunirse con internos de Villabona

Etiquetas

Las diputadas de IU y Podemos en la Junta General, Concha Masa y Lucía Montejo, han acusado a la dirección de la cárcel de Villabona y a Instituciones Penitenciarias de impedirles mantener contacto con los internos durante la visita que un grupo de diputados del parlamento asturiano realizó a la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) del centro el pasado viernes.

Instituciones Penitenciarias autorizó la visita, que realizaron varios diputados de la Junta, pero no así la petición por parte de algunos de los parlamentarios de mantener una reunión con trabajadores e internos para conocer su opinión de primera mano.

Según fuentes de la prisión, una de las diputadas presentes habría intentado realizar la mencionada reunión (o "asamblea", como la califican desde el Centro Penitenciario) con algunos de los reclusos, momento en el que los trabajadores intervinieron para evitarlo y desalojar a los parlamentarios del lugar.

La versión de la diputada de IU Concha Masa, en una nota de prensa hecha pública este domingo, es que no se produjeron "momentos de tensión durante el poco tiempo en que pudieron hablar con los reclusos de la UTE 1". Destaca que "los internos mantuvieron en el poco tiempo que pudieron hablar una actitud educadísima y respetuosa con los diputados, y que fue la Subdirectora General de Instituciones Penitenciarias la que se interpuso físicamente" entre unos y otros.

La diputada de IU afirma que el objetivo de la visita "era conocer, de primera mano, las opiniones de los reclusos, de forme espontánea y sin controles por parte de la Dirección de la cárcel de Villabona".

"DROGAS Y AMBIENTE ENRARECIDO"

"En ese poco tiempo los internos nos advirtieron de la presencia cada vez mayor de drogas en la unidad, la UTE 1, y, en consecuencia, del ambiente enrarecido que se está generando, desde hace años, en una unidad destinada a la rehabilitación de los presos", ha explicado.

Lucía Montejo, por su parte, había criticado ya el viernes, antes de acceder al centro penitenciario, que se les comunicó que se trataría de "una visita guiada controlada por el director del centro y la subdirector de instituciones penitenciarias", y que se denegaba "la petición de tener una reunión con trabajadores e internos. vulneración de derechos y desmantelamiento".

"AQUELLO NO ES UN COLEGIO"

Fuentes del sindicato de funcionarios de prisiones Acayp mantienen sin embargo que "aquello no es un colegio, y no se puede entrar allí y pretender hacer una asamblea como si fuera la calle. Solo los que están allí saben hasta qué punto eso se puede o no hacer", han añadido.

Las mismas fuentes además han criticado que se enteraron de la visita parlamentaria el mismo día y que no se les invitó a participar. Reprochan además que los diputados tenían "más interés en hablar con los internos que con los trabajadores, y que si hablaron con algún funcionario fue una cosa rápida". "Ni los partidos políticos ni la dirección del centro tiene interés en lo que podamos decir", han añadido.