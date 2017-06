Miles de personas protestan en Alsasua contra la "dispersión" de los tres detenidos de Alsasua

Etiquetas

Miles de personas, 2.500 según los convocantes, se han manifestado este domingo en Alsasua para protestar contra la "dispersión" de los tres jóvenes detenidos por la supuesta agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad el pasado 15 de octubre.

La plataforma '#AltsasukoakAske', organizadora de la manifestación, ha reprochado en un comunicado que los tres detenidos "ahora los tenemos en tres cárceles distintas". Los familiares de los jóvenes en prisión criticaron, ayer sábado, que dos de los detenidos habían sido trasladados a las cárceles de Aranjuez y Navalcarnero "sin previamente decir absolutamente nada a la familia", mientras que el tercero permanece en Soto del Real "sin ningún cambio pero solo".

'#AltsasukoakAske' ha calificado esta medida como "una vuelta de tuerca más para infringir sufrimiento" y "un nuevo capítulo de ruin venganza contra nuestros jóvenes encarcelados".

"No nos vais a desmoralizar, no nos vais a parar y no nos vais a callar", han manifestado desde la plataforma que ha considerado el caso contra los detenidos de "montaje policial, político, mediático y judicial al que se suma el engranaje penitenciario". "Está basado en una sarta de mentiras y manipulaciones" con el objetivo de "criminalizar ideas, reivindicaciones y a todo un pueblo para justificarlo", han asegurado.

"Están vulnerando una larga lista de derechos para tratar de evitar que quede en evidencia la verdad. Pero no lo están consiguiendo, cada vez queda más claro lo que son y lo que pretenden", han afirmado.