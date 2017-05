PNV dice que el cambio en la política penitenciaria debe ser "por convencimiento" y la "desliga" de otras negociaciones

Etiquetas

Esteban cree que "las decisiones políticas no tienen que pasar por el filtro de todas las asociaciones de víctimas"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que no hay "ninguna novedad" sobre un posible acercamiento de los presos de ETA y ha asegurado que, aunque su partido cree que "lo inteligente" es modificar la aplicación de la política penitenciaria, "desliga" esta cuestión de la negociación de "los pPresupuestos o de otra ley". Asimismo, ha apuntado que esta modificación debe producirse "por convencimiento" y ha considerado que "las decisiones políticas no tienen que pasar por el filtro de todas las asociaciones de víctimas".

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, el portavoz jeltzale en la Cámara baja ha asegurado que no hay "ninguna novedad" en materia de política penitenciaria. "No sé de dónde se ha sacado esa información", ha afirmado en relación a las noticias que apuntaban a una negociación entre PP y PNV para acercar a los reclusos a prisiones a 250 kilómetros de Euskadi.

Esteban ha insistido en que esta materia se va a "desligar" de la negociación de "presupuestos o de una ley". "Si el Gobierno procede --que nosotros creemos que es lo inteligente-- a una modificación de la apliación de la política penitenciaria, tiene que ser por convencimiento. No va a ser a cambio de una ley", ha manifestado Esteban, que ha señalado que "hablar de todo esto claro que hablamos, pero paralelamente y no mezclándolo con otros temas" parlamentarios.

El portavoz del PNV ha señalado que, en la aplicación de la legislación penitenciaria, hay "una horquilla a la hora de aproximar geográficamente a los reclusos a otras cáreceles, a la hora de aplicar determinados grados en la prisión", de manera que "todo puede ser interpetable dentro de la ley, incluso sin modificarla". De este modo, ha apuntado que la ley "puede ser interpretada de manera más acorde con los tiempos", en los que ETA "no está actuando y se ha desarmado".

Esteban ha precisado que "nadie está diciendo que se incumpla la legislación ni nada por el estilo", pero el Gobierno "sabe que se puede aplicar de otra manera". A su entender, "no tiene sentido mantener a las familias en esos desplazamients tan largos" en un momento en que "afortunadamente el mal trago de violencia" ha pasado.

El político vasco ha reconocido "las dificultades" que tiene el Ejecutivo y, por ello, ha reiterado, se "desliga" de otras negociaciones y se intenta que "haya un cierto convencimiento". No obstante, ha considerado que "lo que no se puede hacer" es que "las decisiones políticas tengan que pasar por el filtro de todas las asociaciones de víctimas de la violencia", en las que "hay posturas muy diferentes" también.

"Es muy prácticamente imposible para una víctima separarse para ver desde una plantaforma más amplia la situación y cómo han cambiado las cosas, y dejar determinadas decisiones únicamente en que todas las asociaciones estén acuerdo con algunos pasos no sería responsable y tampoco bueno para la política", ha apuntado.

Preguntado por la disposición por del presidente del Gobierno en esta materia, ha afirmado que "en esferas importantes del Gobierno español y dentro de la sociedad, del mundo empresarial, se es consciente de que no estamos en los mismos tiempos y que no es inteligente seguir aplicando la misma política, pero esto tiene que calar y no podemos ni queremos forzar las cosas".

NO HAY MAYORÍA ESTABLE

Por otro lado, en relación a la posibilidad de alargar la legislatura tras la aprobación de los presupuestos, ha afirmado que desconoce la intención de Mariano Rajoy, si bien ha considerado que "ahora una negociación con el PSOE es muchísimo más complicada". "Él siempre ha manifestado que le gustaría un acuerdo directo y únicamente con el PSOE. Vamos a ver qué es lo que sucede", ha indicado.

De este modo, ha afirmado que el "primer paso lo tendrá que dar el Gobierno" y cuando, tanto desde el Ejecutivo como otro grupo "pide hablar, hablamos con él y ya veremos lo que suceda". En una legislatura "convulsa" en la que surgen cada día "nuevas noticias", ha apostado por "ir poco a poco".

A su entender, "pretender afirmar que hay una mayoría absoluta estable en el Parlamento no es cierto, ni muchísimo menos", sino que "cada uno de los asuntos se negocia y se ve si merece la pena o no entrar en ellos". "Afirmar que ya tiene la legislatura y una mayoría el presidente del Gobierno, no es cierto", ha apuntado.