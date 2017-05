Pizza Hut se disculpa por la parodia de su filial en Israel de un líder palestino

La cadena de restaurantes Pizza Hut se disculpó por la iniciativa de su franquicia israelí, que utiliza la huelga de hambre de los prisioneros palestinos para hacer su publicidad.

La publicación en Facebook atribuida a la franquicia israelí provocó la indignación palestina y los llamados a boicotear Pizza Hut.

El post en cuestión utiliza la huelga de hambre que adoptaron el 17 de abril cientos de palestinos presos en cárceles israelíes, convocada por Marwan Barghuthi, figura popular entre los palestinos y considerado terrorista por Israel.

Barghuthi cumple cinco condenas de prisión por su papel en mortíferos atentados durante la Segunda Intifada (2000-2005).

Las autoridades israelíes difundieron el domingo dos videos de Marwan Barghuthi en su celda, filmados sin su conocimiento, en los que se le ve comiendo, cuando supuestamente debe estar en huelga de hambre.

La difusión de las imágenes pretende desacreditarle. Sus partidarios denuncian un montaje.

Pizza Hut Israel utilizó estas imágenes para insertar en ellas una caja de pizza en el suelo de la celda, según las capturas de pantalla del montaje ampliamente compartidas en las redes sociales.

Israel's @pizzahut mocking Palestinian hunger-strikers: The banner says "Barghouti, if you break the hunger strike, why not pizza?" pic.twitter.com/P5mHfwREZH