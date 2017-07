VENEZUELA. FELIPE GONZÁLEZ: “LO ÚNICO QUE HAY QUE NEGOCIAR ES CÓMO SE VA A ELECCIONES PARA QUE EL PUEBLO SE MANIFIESTE”

Etiquetas

- Intentará ir a Venezuela “si se dan las condiciones”, porque es ‘persona non grata’ para el régimen de Maduro. El expresidente del Gobierno Felipe González celebró hoy la liberación del opositor venezolano Leopoldo López pero subrayó que “lo único que hay que negociar es cómo se va a elecciones para que el pueblo se manifieste”.Para González, según indicó en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, la palabra diálogo “se quemó” y “lo que hay que hacer es una negociación”. “No se puede dialogar ni siquiera negociar sobre derechos. Los presos políticos son incompatibles con la democracia. No puede haber ni presos políticos ni inhabilitados”, remachó el expresidente español.González, al igual que el expresidente José María Aznar, siempre se ha mostrado contrario a las gestiones de mediación del también exjefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero. Pese al reconocimiento internacional a las gestiones de Zapatero para liberar a López, González no hizo mención alguna a su labor.El expresidente socialista comentó que este sábado, tras su liberación, habló con López y dijo que es “mucho mejor que esté en su casa aunque sea con una pulsera de localización como si fuere un delincuente, cuando los delincuentes son los que lo tienen en la cárcel. En libertad no está, sigue siendo preso político”, puntualizó.Para González, el régimen de Nicolás Maduro está “realmente derrotado”, al menos ante la opinión publica por las protestas en las calles, y se “sostiene en la represión y las bayonetas, no en la voluntad del pueblo” y de ahí que, a su juicio, “quieren hacer una falsa Constituyente en la que no haya sufragio universal ni pueda votar el pueblo”.González remarcó que, dentro de la confusión y la represión que vive Venezuela, hay que exigir que “todos los presos políticos, 420 (personas) que van ya, estén en la calle”. “Esto no es una negociación”, porque “los presos no son mercancía humana”, sino “gente que esta privada de su libertad por un régimen que se dice democrático y que no quiere respeta su propia Constitución”. El expresidente indicó que lo que está ocurriendo dentro del chavismo es “peculiar”, porque hay “mucha gente dentro que cree en su propia Constitución y sabe que Maduro la está violentado” y están “reclamando que se respete la Constitución, que se respete la verdadera soberanía popular”.“Maduro habla todo el tiempo de soberanía pero él cree que él es el soberano ,como si fuera rey absoluto”, criticó González, para agregar que “tiene una buena oportunidad el Gobierno de Maduro de negociar una transición democrática y una reconciliación que es lo que está pidiendo Leopoldo (López). Pero tiene que negociar la recuperación de la democracia y elecciones generales además de darle de comer a la gente con ayuda humanitaria”.Por último, el expresidente remarcó que la Asamblea tiene que “recuperar sus poderes” y eso “no es negociable, sino responder a sus propias leyes”. Por ello, afirmó que sus palabras no son una “interpretación” de la situación en Venezuela, sino “un test de democracia”. “Un gobierno que no reconoce a su parlamento no es democrático; que tiene presos políticos, no es democrático; un gobierno que no cumple calendario electoral no es democrático y hay que exigir que se comporten democráticamente”, concluyó.