VENEZUELA. RIVERA: “ESPAÑA DEBE LIDERAR LA PRESIÓN INTERNACIONAL PARA QUE EL CHAVISMO ACABE ROMPIÉNDOSE”

- Remarca que “no hay transición hacia un nuevo Estado democrático sin liberar a los presos políticos”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó este lunes que la comunidad internacional no puede en estos momentos “levantar el pie del acelerador” en la “presión” contra el régimen de Nicolás Maduro y consideró que España tiene que “liderar” la presión internacional “para que el chavismo acabe rompiéndose y tengan la obligación de convocar elecciones”.Rivera se pronunció en estos términos en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde valoró la excarcelación del opositor venezolano Leopoldo López, al que el régimen chavista ha situado ahora bajo arresto domiciliario. “A nivel personal la alegría es tremenda”, declaró, aunque añadió que “políticamente sí que es verdad que todavía queda camino”.“Esto es una derrota parcial de Maduro, pero es verdad que intenta ganar tiempo y no puede tratar a los presos como garantía”, sentenció el líder de Cs, al tiempo que advirtió de que “no hay negociación posible si no hay liberación de todos los presos políticos”.Rivera, que habló ayer con el padre de López, señaló que abrir un canal humanitario, liberar a todos los presos políticos y convocar elecciones libres son “las condiciones indispensables” para dar paso en Venezuela a un nuevo contexto político. Además, se mostró convencido de que Maduro acabará “claudicando” por “no poder aguantar a los presos políticos” en la cárcel.Con un “chavismo dividido”, hizo hincapié en la necesidad de aumentar la presión internacional, en la que España “no puede ser un factor más”, dadas sus raíces históricas, políticas, culturales y económicas con Venezuela. “En España tenemos que liderar esa presión internacional para que el chavismo acabe rompiéndose y tengan la obligación de convocar elecciones”, opinó.Dijo que en el “objetivo común” de que haya elecciones, España tiene que jugar un “papel decisivo, no mirar hacia otro lado” y estar al lado de los demócratas. Por último, criticó las valoraciones de Juan Carlos Monedero o Alberto Garzón tras la excarcelación de López. “En Unidos Podemos son coherentes, pero por ser coherentes no son decentes en ese sentido”, remachó.