VENEZUELA. EL PSOE RECONOCE EL TRABAJO DE ZAPATERO EN LA EXCARCELACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, trasladó este lunes el “reconocimiento expreso” de la Ejecutiva del partido a la labor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la excarcelación del opositor venezolano Leopoldo López.Antes de comenzar la rueda de prensa para dar cuenta de la Ejecutiva del PSOE, monográfica sobre 'cambio climático y transición ecológica de la economía', Narbona quiso hacer esta mención, con la que responde a las críticas vertidas contra el PSOE porque en su comunicado oficial sobre la liberación de López no se citó al expresidente socialista. "Quería aprovechar para trasladar el reconocimiento expreso de la Comisión Ejecutiva Federal a la labor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conseguido que Leopoldo López no esté ya en la cárcel, sino en arresto domiciliario”, manifestó. En esta línea, trasladó “de forma pública” el “agradecimiento y reconocimiento”, como ya hizo ayer “de forma directa” el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una conversación telefónica con el expresidente Zapatero. También conversó con la mujer de López, Lilian Tintori. Narbona excusó que el PSOE no haya hecho antes este reconocimiento porque hasta hoy no ha habido reunión de la Ejecutiva, y por tanto se ha hecho en la “primera ocasión” que han tenido. Además, consideró que el “momento idóneo” de hacerlo público era en la rueda de prensa que daría la presidenta del partido, si bien el secretario general ya se lo había trasladado al propio Rodríguez Zapatero.