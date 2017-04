El 'número dos' de Interior pide a la oposición que abandone la "confrontación vacía" contra él

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha llamado al diálogo al resto de grupos del Congreso, a los que ha pedido que dejen la "confrontación vacía" y el recurso a las "palabras gruesas" dirigidas contra él por su reunión con el hermano de Ignacio González. Según él, en los últimos días "está sufriendo" lo que ha resumido de la siguiente forma: "Lo importante no es la verdad, es lo que queremos que parezca verdad".

José Antonio Nieto ha llegado a la Comisión de Interior de este jueves sin hacer declaraciones a la prensa en una comparecencia sobre presupuestos que se ha convocado un día antes de que vuelva al Congreso para explicar su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Los dos fueron detenidos y se encuentran en prisión en el marco de la 'operación Lezo'.

El PSOE ha aprovechado la comparecencia de Nieto para advertirle de que "no sólo está en el alero" la aprobación de las cuentas sino que, si hay luz verde, es posible que no sea el 'número dos' de este Departamento el que ejecute el presupuesto. "Lamento no poder responder a nada porque nada han preguntado", ha sostenido el secretario de Estado, que ha afeado a los socialistas que "aprovecharan que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar de otro tema".

El secretario de Estado, que ha agradecido a los demás grupos que se centraran en el análisis del presupuestos, se ha despedido con un "gracias a todos y mañana, más", en referencia a su comparecencia de este viernes en la misma comisión del Congreso para hablar sobre su cita con Pablo González.