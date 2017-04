El presidente peruano reconoce que estudia la excarcelación de Alberto Fujimori por motivos humanitarios

Etiquetas

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha reconocido que están estudiando la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori por motivos humanitarios. Fujimori, de 78 años, está en prisión por matanzas del Ejército durante su mandato.

"En el Perú tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso", ha afirmado Kuczynski desde Ayacucho en respuesta a unas recientes declaraciones del portavoz del grupo de Peruanos por el Kambio --el partido de Kuczynski--, Carlos Bruce.

Bruce ha apuntado que él estaría a favor de la liberación de Alberto Fujimori por cuestiones humanitarias. "No hay que quedarse en los odios y las pasiones. De manera personal, y si me preguntan, yo liberaría a Alberto Fujimori", dijo Bruce en una entrevista con 'Perú21'. Ante esta opinión, el portavoz fujimorista, Luis Galarreta, reiteró que Fuerza Popular no está considerando presentar ninguna iniciativa, ya que la situación del expresidente está siendo gestionada a nivel familiar.

En cualquier caso, Kuczynski ha insistido en que no está a favor de aprobar ninguna iniciativa con nombre propio a favor de Alberto Fujimori. "No se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Eso tiene que ser una legislación general para todas las personas de ciertas condiciones", ha subrayado.