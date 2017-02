Israel legaliza de forma retroactiva 4.000 viviendas de colonos asentadas en tierras privadas palestinas

Etiquetas

La Knesset o Parlamento israelí ha aprobado este lunes una ley que legaliza de forma retroactiva unas 4.000 viviendas de colonos judíos levantadas ilegalmente sobre terrenos de Cisjordania que tienen propietarios palestinos privados.

Los diputados han aprobado por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967, informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth' en su edición digital.

La iniciativa será probablemente muy criticada por la comunidad internacional, ya que la colonización de territorios ocupados militarmente es constitutiva de crimen de guerra. En cualquier caso, todo apunta que la ley, aunque haya sido aprobada, será impugnada de inmediato ante los tribunales.

Reacción internacional

Antes incluso de la aprobación de la ley, el enviado especial de la ONU para Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, ha advertido de que esta norma "permite la utilización continuada de tierras propiedad de palestinos para asentamientos israelíes".

"Si se convierte en ley, tendrá consecuencias legales de gran alcance para Israel y reducirá las perspectivas de paz árabeisraelí", ha añadido. El propio Netanyahu y la prensa israelí han insinuado que la votación de la ley está pactada con la Administración del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada la Casa Blanca fue muy tibia con los anuncios de nuevas construcciones de asentamientos y muchos analistas estiman que su malestar se debía a que no se había informado a Estados Unidos previamente y no al hecho en sí de la aprobación de estas colonias. "Es necesario no sorprender a nuestros amigos y mantenerlos al tanto.

La Administración estadounidense ha sido informada. Este proceso es importante para mí porque estamos intentando actuar así, en especial con los amigos muy cercanos", ha afirmado este mismo lunes Netanyahu en rueda de prensa desde Londres, donde se encontraba de visita oficial.

Desde la llegada de Trump al poder, las autoridades israelíes han aprobado la construcción de 6.000 nuevas viviendas en los asentamientos de la Cisjordania ocupada.