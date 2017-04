CANAL. ERREJÓN PIDE "UNIR LA LÍNEA DE PUNTOS" PARA COMPROBAR QUE NO SON CASOS AISLADOS

Etiquetas

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, subrayó este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no puede alegar desconocimiento del desvío de fondos en el Canal de Isabel II porque ella aprobó como consejera de ese organismo una de las operaciones por las que ha sido detenido su antecesor Ignacio González. Hay que "unir la línea de puntos", aseguró, y comprobar que no es otro caso aislado más. Cuando en un cesto se empiezan a multiplicar las manzanas podridas, dijo Errejón en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, hasta el punto de que "cuesta identificar" alguna que no lo esté, hay que pensar que el problema es "el cesto entero". "El PP tiene un problema", aseguró Errejón, que recordó que el presidente del Gobierno de todos los españoles ha sido llamado a declarar como testigo por la financiación del partido y el expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido detenido. No es un problema "de personas concretas", sentenció Errejón, "de un señor en Murcia" o de una ministra que no sabía "los coches que tenía su marido", sino que existe un problema "estructural" que evidencia "comportamientos mafiosos" por parte de entramados que conseguían políticas para su propio beneficio. No es solo un asunto "moral", añadió, sino que ha costado "mucho dinero" a los ciudadanos. Aunque el PP es "muy dado a cargar a un chivo expiatorio con todas sus culpas", Errejón cree que ningún ciudadano se creerá que todo ese entremado se monta sin que lo conozcan los actuales responsables del PP en Madrid y en el conjunto de España. Quienes eran "los delfines" de los detenidos o imputados, dijo, o bien "miraban a otro lado", o bien "eran cómplices" o bien "no se enteraban de nada", y en cualquiera de esos casos "no son de fiar" y no merecen estar al frente de las instituciones. Alertó, además, de qe Cifuentes no puede decir que no sabía nada porque era consejera del Canal, "es el mismo caso que la Infanta" en el 'caso Nóos', aseguró. Errejón subrayó que las informaciones sobre casos de corrupción que afectan al PP "se suceden permanentemente" y es necesario "unir la línea de puntos" y verificar que no son "cuestiones aisladas" sino muestras de una "práctica generalizada" de "compra" de voluntades políticas a cambio de "favores" para favorecer a esas mismas élites.