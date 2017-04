Detective denunciado por González dice que éste se reunió en Colombia con gente con antecedentes por narcotráfico

Etiquetas

Gutiez asegura que su cliente estaba "molesto con la situación de los concursos en la Comunidad de Madrid"

El propietario de la Agencia de Detectives 'Mira', Julio Gutiez, que fue denunciado por el expresidente madrileño Ignacio González por desvelar su viaje a Colombia, ha dicho este lunes que González se reunió en este país con gente que tenía antecedentes por narcotráfico.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Gutiez ha asegurado que González, en sus viajes al país sudamericano con la cúpula del Canal de Isabel II, se reunió con gente que "no tenía un historial limpio".

En su opinión, González "no llevaba, como se cuenta, tacos de billetes", sino más bien "documentación y otras cuestiones para posiblemente arreglar cuestiones económicas en un país como Colombia en que se reciben y se pagan comisiones".

"Reflejaba que estaban haciendo algún tipo de trato no muy legal o no legal, sino extraño", ha aseverado Gutiez. El detective fue denunciado por González por haber conocido su agenda para ir a Colombia y haber filtrado información a los medios, según ha relatado él mismo. Eso sí, ha asegurado que él no filtró las imágenes.

El detective cree que, aunque esté por dilucidar, la detención de González y las primeras informaciones sobre la operación del Canal solo es "la punta del iceberg". "He oído, escuchado, me he reunido y he visto muchas cosas y creo que esto será una de las muchísimas cosas que quedan por salir y descubrir", ha asegurado.

A su juicio, "está claro que en el Canal montaron una trama para poder recibir dinero", aunque ha reconocido que será el juez y la UCO quienes establezcan los hechos. "Nosotros dijimos dónde se habían movido ciertos dineros, quienes estaban metidos en estos temas porque su patrimonio no estaba nada de acuerdo con lo que pudieran sacar por un salario o unas empresas", ha espetado.

SU CLIENTE NO PERTENECE A NINGÚN PARTIDO

El detective ha explicado que el cliente que le encargó seguir a González hasta Colombia no pertenece a ningún partido político sino que "estaba enfadado o molesto con la situación de las licitaciones de los concursos en la Comunidad de Madrid" en su etapa como presidente.

Sobre la denuncia de González contra él, ha avanzado que el tribunal decidirá mañana si archiva la causa o se continúa con ella, y ha lamentado el "importantísimo retraso" que ha habido por parte de la fiscal a la hora de tomar una decisión.

"Llevamos tres años esperando a que se presentara (el archivo de la causa) en la Audiencia. Casualmente lo presentó escasamente al mes de salir Ignacio González al mes de salir del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha apostillado.