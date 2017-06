La Fundación Galega contra o Narcotráfico espera que se "cedan para uso social" los bienes de narcos que no se vendan

Etiquetas

Confía en "el mejor resultado posible" de la subasta que incluye una casa intervenida a Oubiña

La Fundación Galega contra o Narcotráfico espera "el mejor resultado posible" en la subasta de este viernes en la que se incluyen propiedades intervenidas a narcos en Galicia, entre ellas una casa que fue de Laureano Oubiña, a la vez que apuesta por la "cesión para uso social" de los bienes que no se vendan.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el gerente de esta fundación, Fernando Alonso, quien ha destacado que la venta de estas propiedades incautadas a narcotraficantes "es bueno" porque supone "un ingreso para toda la sociedad" que se dedicará "a causas antidroga" y de ayuda a drogodependientes, entre otras actividades en la lucha contra la droga.

Por otra parte, ha subrayado la importancia de que se vendan "por ejemplaridad" ya que envía, según Fernando Alonso, "el mensaje de que los narcotraficantes siempre pierden sus bienes más tarde o más temprano".

En este sentido, ha explicado que "el mejor resultado posible" de la subasta que se celebra este viernes en Madrid sería que "se vendan todas al precio más alto" y que los bienes "pasarán a manos honradas definitivamente".

"OTROS FINES"

No obstante, ha sostenido que espera que en caso de que no se adjudique alguno de los bienes en la subasta sea "posible su cesión para uso social" y que "pueda tener otros fines en cuanto y tanto no se vendan".

"En vez de esperar a la siguiente subasta, sería muy productivo su cesión para uso social", ha comentado, en relación a que "sería deseable" que se puedan emplear propiedades intervenidas a narcotraficantes para albergues o acogida de personas de colectivos en riesgos de exclusión social.

SUBASTA

Este viernes el Plan Nacional sobre Drogas saca a subasta en Madrid una casa intervenida a Laureano Oubiña en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) dentro de 22 lotes de bienes incautados judicialmente en operaciones contra el tráfico de drogas en España.

En concreto, ocho de los 22 lotes de bienes incluidos en la subasta, organizada en el Hotel Wellington de Madrid por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A. (Segipsa), corresponden a propiedades incautadas a narcos en Galicia, todas ellas en la provincia de Pontevedra, según la documentación publicada por el Plan Nacional sobre Drogas, recogida por Europa Press.