CANAL. GARZÓN CREE QUE EL PP ES "UN PROBLEMA PARA LA DEMOCRACIA" PORQUE INCORPORA UNA "RED MAFIOSA"

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, cree que el PP es "un problema para la democracia" porque incorpora en su seno una "red mafiosa" que está saliendo a la luz en los múltiples casos de corrupción que le afectan.En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Garzón aseguró hoy que es "difícil" asegurar que Esperanza Aguirre haya dejado definitivamente la política, porque "es la tercera vez que dimite", si bien ahora lo ha hecho en un "contexto muy evidente de corrupción estructural" con sus dos personas de mayor confianza en prisión. En todo caso, Garzón apuntó que el alcance de lo ocurrido en el Canal de Isabel II "se queda muy corto" en la expresidenta del PP de Madrid, porque hay afectados fiscales con un papel "dramático", empresas privadas "necesarias" para incurrir en esas ilegalidades y algunos periodistas, además de un "gravísimo chivatazo" a Ignacio González por parte de un miembro del Gobierno. El líder de IU estimó "muy evidente" que la investigación judicial está siendo obstaculizada "por una parte importante del PP" y que el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción "no tiene nombre". Además, sostuvo que en el plano político de las trabas a la Justicia son responsables la "alta cúpula" de la formación popular y el propio presidente, Mariano Rajoy. "MAFIAS" EN LAS INSTITUCIONESSobre la declaración de Rajoy como testigo por la financiación irregular del PP, Garzón no cree que aporte "información adicional nueva", pero sí consideró preocupante el "deterioro profundo" de la democracia y la imagen "tan espantosa" que España dará al mundo con su presidente ante los tribunales. La forma en la que declare le parece un "detalle anecdótico", pero si lo hace por videoconferencia espera que no sea desde su despacho en la Presidencia del Gobierno porque en ese caso solo lograría "empeorar más" la imagen de España. En todo caso, más allá de árboles concretos, Garzón cree que el problema es "el bosque" de corrupción existente en España, "mafias instaladas en todas las instituciones del Estado" con el fin de llevar a cabo un sistemático "crimen organizado" mediante el saqueo de fondos públicos de diversas formas. El PP "tiene dentro de esa red mafiosa" y por tanto es "un problema para la democracia", añadió. Aunque cree que "sobran las razones y los argumentos" para que el PSOE y Ciudadanos dejaran de apoyar al PP, ve a los socialistas "absolutamente neutralizados" por un PP que amenaza con el "botón nuclear" de la convocatoria de elecciones mientras ellos no tienen ni candidato para ese escenario.