El Gobierno tramita la entrega a EEUU del 'hacker' ruso que robó cuentas de usuarios en Internet para estafarles

El Gobierno ha aprobado este viernes tramitar la extradición a Estados Unidos del 'hacker' ruso detenido en Barcelona el pasado mes de abril, en cumplimiento de una orden internacional de detención, acusado de estafar y controlar las cuentas de varios usuarios de Internet.

La decisión la ha adoptado este viernes el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El ciudadano ruso Peter Yuryevich Levashov, en situación de prisión provisional, está acusado por las autoridades estadounidenses de delitos de asociación ilícita para cometer fraude por medios electrónicos, daño intencionado a un ordenador protegido, acceso a un ordenador protegido para cometer estafa, amenaza de dañar un ordenador protegido, estafa por correo electrónico y robo de identidad agravado.

Según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado, el 'hacker' ruso está investigado por las agencias de inteligencia estadounidenses desde hace más de una década. Levashov controlaba un conjunto de redes de Internet con el objetivo de conseguir direcciones de correo electrónico, nombres de usuarios y contraseñas de ordenadores.

Una vez obtenidos estos datos, el 'hacker' envió a esos usuarios correos no deseados que "infectaban y bloqueaban sus equipos para posteriormente solicitar un rescate por su desbloqueo", explica Justicia, y así enriquecerse y colaborar con otros criminales a vaciar cuentas bancarias y realizar estafas.

El detenido es considerado como "uno de los mayores capos del 'spam' --correo no electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios-- a nivel mundial". Previsiblemente, Levashov trabajó bajo los seudónimos de Peter Severa o Peter of the North.