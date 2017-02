Podemos espera que no paguen sólo los de "la punta del iceberg" porque el PP "ha funcionado de modo mafioso"

Etiquetas

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha valorado la primera sentencia de la trama Gürtel avisando de que "hay que asegurarse de que no pagan sólo los que están en la punta del iceberg" porque, a su modo de ver, todos los casos ocurridos en torno al PP apuntan a que este partido "ha tenido una forma de funcionar de tipo mafioso".

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, se ha referido también al ex vicepresidente del Gobierno 'popular' Rodrigo Rato, que "los viernes se sentaba en el Consejo de Ministros y los sábados se daba subvenciones a sí mismo".

"O creemos que hay una especie de conspiración cósmica para que le pase al PP en todos los niveles institucionales y en lo más alto, o es que el PP ha tenido una forma de funcionar de tipo mafioso", ha añadido.

En un sentido similar se ha pronunciado el secretario general, Pablo Iglesias, para quien "esto es el 'modus operandi' del funcionamiento del Partido Popular" y "no son solo manzanas podridas", ha dicho en una entrevista en La Sexta.

Errejón ha remarcado además que la trama de corrupción en Valencia ha tenido los consecuencias sociales, que han sido los colegios en barracones, el cierre de la televisión pública o las ayudas sociales que no llegaban, y así hasta "850 millones perdidos en las tramas de financiación ilegal de Gürtel".

"Hay un vaso comunicante entre el saqueo de las instituciones y el recorte de los servicios públicos donde gobierna el PP. No son sólo unos señores que se corrompen sino unas tramas mafiosas que secuestraban las instituciones de todos", ha proseguido.

Por todo ello, ha avisado de que Mariano Rajoy, o bien lo sabía todo y por tanto no puede ser presidente del Gobierno, o no se enteró de nada y por lo tanto no "no es el más capacitado" para ello.