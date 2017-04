Prisión para dos detenidos en la Línea tras la agresión a guardias civiles por supuestos narcos

Etiquetas

El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de la Línea de la Concepción (Cádiz) ha decretado prisión provisional para los dos detenidos en La Línea a raíz de las agresiones a una patrulla de la Guardia Civil, de tres componentes, y dos 'zetas' del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), quienes han sido atacados por unas cien personas que se encontraban presuntamente alijando a pie en las inmediaciones de Tonelero, lugar en el que se llevan a cabo la mayoría de los alijos de droga en la Línea.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado las detenciones y que se ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza de dos personas, de nacionalidad española y vecinos de La Línea, que fueron sorprendidas por portar fardos de hachís, y ha explicado que en sus "permanentes contactos", a través de la Subdelegación del Gobierno, con los policías y guardias civiles afectados.

Ha explicado que "a día de hoy todos los agredidos están ya de servicio, menos un guardia civil", que espera que se pueda incorporar "lo antes posible", de manera que "se ha normalizado la situación desde la perspectiva de su actividad profesional".

Sanz ha resaltado el "compromiso" del Gobierno con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona mediante un incremento en los Presupuestos Generales del Estado de la oferta pública de empleo "y espero que podamos dar más apoyo en los próximos tiempos en materia de refuerzo de personal y de las plantillas".

No obstante, ha dejado claro que "se está constantemente reforzando el personal en la zona, pero no se puede dar pistas a los 'malos' de lo que hace la Policía, pero está garantizada la seguridad con medidas permanentes de reforzamiento en la zona", aunque ese reforzamiento no lo vincula sólo a la oferta de empleo público, que este año será "la más elevada de la historia".

Ha recordado que en momentos como la Operación Paso del Estrecho, 'Verano Seguro' o en los planes de Semana Santa o vinculados al turismo en esa zona se ven reforzados los equipos.

Asimismo, Sanz ha anunciado que se está estudiando el establecimiento de algunas medidas preventivas, en ciertos casos competencia de los ayuntamientos, en los viales de acceso a las playas, como ya ha hecho en otros municipios como en Los Barrios, en la playa de Palmones, por motivos de seguridad.

Así, el Gobierno está trabajando con el Ayuntamiento de La Línea para que se puedan tomar otras medidas de prevención más "no como instalación fija sino con la colocación de algunas medidas preventivas en los viales de acceso a las playas".

Sanz ha lamentado la situación que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su trabajo, que supone "una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, jugándose la vida constantemente para detener a narcotraficantes, especialmente en una zona muy sensible en el tráfico de droga como es el Estrecho".

Lamenta que "además deben soportar que algunos energúmenos hayan agredido a los agentes en esa actuación de lucha contra el narcotráfico".

"Eso es inaceptable y merece la máxima repulsa institucional y social, pues hay que apoyar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su trabajo y reconocer el esfuerzo en esta materia", ha resaltado Sanz, quien precisa que en lo que va de 2017 la criminalidad en La Línea respecto a años anteriores ha registrado una bajada importante.

Así, precisa que en los casos de robo con violencia e intimidación ha descendido en un 78 por ciento; en los casos de hurto, baja en un 12 por ciento, y en los casos de robo con fuerza en vivienda ha bajado un 33 por ciento".

"Hacen un trabajo muy especial para reducir la criminalidad en la zona", ha resaltado Sanz, quien precisa que "la eficacia policial en el municipio se ha incrementado en más del siete por ciento en el caso de esclarecidos y del 6,3 por ciento en el número de detenciones".

Ha resaltado que 2se avanza en mejorar la reducción de la tasa de criminalidad y también se mejora la tasa de eficacia política, y eso merece el máximo reconocimiento social", por lo que ha felicitado a la Guardia Civil y la Policía Nacional por el trabajo que hace en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, con actuaciones "a diario".

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Por otro lado, en materia de lucha contra el narcotráfico, Sanz ha precisado que en lo que va de 2017 se ha detenido a 26 personas, se han intervenido 11.000 kilos de hachís, cuatro de cocaína, uno de heroína y pequeñas partidas de otras sustancias y se han recuperado 36 vehículos sustraídos y desarticulado diversos puntos de venta de droga a pequeña escala.

Asimismo, ha apuntado que "en 2016 en materia antidroga se ha detenido a cien personas, incautado de más de 24 toneladas de hachís intervenidas, la recuperación de casi 20 embarcaciones y 107 vehículos y se han efectuado 54 registros domiciliarios.

Además, en concreto en La Línea, la tasa anual de criminalidad de 2016 "es la más baja de la serie histórica, con 41,2 delitos por 1.000 habitantes, con lo que baja 9,8 puntos con respecto al año anterior y 19,6 puntos desde 2011".

Sanz, quien deja claro que "no son hechos aislados ni puntuales lamentablemente", ha resaltado que "la evolución de la tasa de criminalidad en esa zona se reduce ampliamente, entre otras cosas por la eficacia y brillante y excepcional trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, tanto Policía Nacional, como Guardia Civil como Vigilancia Aduanera".

"La actuación de la Policía es muy destacable e intensa, de forma diaria en la lucha contra el narcotráfico, por lo que estos cuerpos deben tener todo el apoyo de la sociedad y de las instituciones", ha resaltado Sanz, quien, tras lamentar los hechos ocurridos, anima a seguir trabajando y ha pedido "rechazo social muy amplio en este tipo de circunstancias".