El hombre que retransmitió un asesinato en Facebook se suicida

El hombre buscado por matar en Cleveland (Ohio) a un anciano y retransmitirlo en directo a través de la red social Facebook se ha suicidado este martes tras ser localizado por la Policía en el estado de Pensilvania, lo que pone fin a una persecución en la que las autoridades ofrecían 50.000 dólares de recompensa.

"Steve Stephens fue visto esta mañana por miembros de la (Policía Estatal de Filadelfia) PSP en el condado de Erie. Después de una breve persecución, Stephens disparó y se suicidó", ha explicado el cuerpo en su perfil oficial de Twitter.

Stephens, de 37 años, es el principal sospechoso de la muerte de Robert Godwin, un hombre de 74 años al que supuestamente eligió al azar.

En el vídeo del crimen, difundido en Facebook, el atacante pide a su víctima que diga el nombre de una mujer: "Ella es la razón por la que esto está a punto de pasarte".

La Policía de Cleveland había recibido más de 400 llamadas con información relativa a este crimen y ha anunciado que dará más datos sobre el caso a lo largo de este martes.

.@CLEpolice Chief Calvin Williams thanked the public for their help in finding #SteveStephens. pic.twitter.com/II4Fno0Msm