Cae un grupo delictivo asentado en Almendralejo que realizó robos de aceituna en Badajoz, Toledo y Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a cinco integrantes de un grupo delictivo y organizado, de nacionalidad rumana y vecinos de Almendralejo (Badajoz), como presuntos autores materiales de 16 robos perpetrados en municipios de Badajoz, Toledo y Ciudad Real.

En esos 16 hechos delictivos se apoderaron de unas 150 toneladas de aceitunas, que podrían tener un valor de entre 60.000 y 70.000 euros aproximadamente, así como de 12 vehículos agrícolas y de transporte.

En el marco de esta operación, denominada 'Carrasqueña', también se ha detenido al encargado, vecino y natural de Almendralejo, de un punto de compraventa de este fruto por la receptación y compra de la aceituna sustraída "a sabiendas de su procedencia ilícita", según ha avanzado la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, quien ha precisado que en el citado punto y tras la inspección llevada a cabo se intervinieron unas 6 toneladas del fruto sustraído.

Acompañada del general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Antonio Hurtado, y del comandante jefe accidental de la Comandancia en Badajoz, Manuel Delgado, Cristina Herrera ha explicado que la Benemérita inició en torno al pasado mes de noviembre una investigación tendente al esclarecimiento de los "numerosos" robos de aceitunas en cooperativas y puntos de compraventa ubicados en diferentes municipios.

Según ha concretado, la información e investigación desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Mérida consiguió implicar a un grupo delictivo y perfectamente organizado con gran movilidad por diferentes provincias españolas y actualmente asentado en el municipio de Almendralejo.

ALMENDRALEJO, CIUDAD REAL Y ORGAZ

En su intervención, la delegada ha incidido en que, con los dispositivos de servicios sobre los integrantes del grupo, la Guardia Civil detectó y observó cómo transportaban en una furgoneta parte de la aceituna sustraída, depositando el fruto en un punto de recepción de Almendralejo.

Posteriormente, ha ahondado, el pasado 6 de enero se divisó nuevamente a los miembros del grupo cuando circulaban en esta ocasión en un camión con un remolque, vehículo sustraído en Ciudad Real y cargado con 16 toneladas de aceitunas que acababan de sustraer del interior de una cooperativa de la localidad toledadana de Orgaz.

De igual modo, ha añadido que ante las señales de los agentes para su interceptación, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga para posteriormente abandonar el vehículo y proseguir la fuga a pie.

Ha añadido que, en la segunda fase de la operación y en el transcurso de la pasada semana, se procedió a la detención de los mismos y a la intervención de las furgonetas utilizadas en el transporte de la aceituna.

MODUS OPERANDI

Sobre el 'Modus operandi' de esta organización delictiva, la delegada ha puntualizado que planificaba sus actos con antelación, sustraían camiones, tractores y remolques con los que se trasladaban a los lugares de almacenaje de aceitunas, cooperativas o puntos de compraventa, donde cargaban el fruto en los camiones y seguidamente en los extrarradios de las localidades o descampados rurales trasladaban las aceitunas a furgonetas propiedad de los mismos integrantes del grupo.

De esta manera, transportaban y entregaban la aceituna en el punto de receptación de Almendralejo, donde el encargado del mismo "intentaba camuflar y dar soporte legal" al producto. Además, este grupo "no dudaba" en trasladarse a los citados puntos de almacenaje tras adentrarse en las instalaciones, robar los tractores con remolques de las empresas, que se encontraban cargados de aceitunas, para efectuar posteriormente el traslado de la aceituna sustraída a sus furgonetas.

FECHAS Y DETALLES DE LA OPERACIÓN

Sobre estas diligencias, que junto con los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Almendralejo, y cuyo desarrollo ha felicitado Cristina Herrera, Manuel Delgado ha detallado que las investigaciones se originaron a mediados de noviembre cuando se produjeron los primeros robos, momento a partir del cual "ya se van encadenando" varios robos de similares características.

A lo largo de diciembre se consiguió "identificar a los individuos" y "tener un control un poquito más cercano sobre ellos" en el marco de esta operación que ha durado un par de meses y cuya complejidad ha recalcado dado que el medio rural "aporta muchas veces pocos indicios, tipo huellas y demás, por los cuales proceder a la identificación".

Por esta razón, ha destacado la colaboración de gente del mismo sector que "ha detectado movimientos extraños por parte de algunos ciudadanos que iban buscando dónde colocar el producto" y que ello les ha llevado a "poder identificar a estas personas y montar los dispositivos preventivos y de investigación".

INVESTIGACIÓN PREVIA

Delgado ha hecho hincapié además en que una de las características de este grupo, considerado "totalmente desarticulado", es que hacía una investigación previa y seleccionaba los lugares donde iban a cometer el robo acopiando previamente el vehículo de transporte "si no lo había ya en el puesto".

De hecho, ha dicho, en muchos de los robos primero se han llevado el camión o un tractor con remolque que desplazaban al lugar de almacenaje de la aceituna y descargaban la tolva, aunque en otros casos robaban el camión ya cargado.

"Es importantísimo destacar que la colaboración por parte del propietario de un puesto es lo que daba salida a esa mercancía, si eso no se hubiera producido no pueden colocar el producto y además no solamente producto sustraído en Badajoz, sino que en otras provincias también lo traían aquí", ha resaltado, para agregar que "parte" de estas personas han sido detenidas en la provincia de Córdoba "como consecuencia de una vigilancia que se estaba haciendo cometiendo un hecho delictivo" y que se les imputa "otros cinco".

Así, ha aseverado que "se mueven como grupo" pero se desplazan a otras provincias en las que trabajan en colaboración con otras personas que actúan de forma "muy parecida", de forma que toda esa aceituna que se roba se ha ido colocando en puestos que colaboran, en este caso en el de Almendralejo.

"Al final el control que se está haciendo sobre los puestos y las medidas que se han implementado con el decreto están dando su resultado porque no todo el mundo compra esa aceituna procedente de robo, sino que se ha reducido de forma muy importante esa facilidad para colocar el producto", ha concluido en referencia al decreto extremeño de trazabilidad de la uva y la aceituna.