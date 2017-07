Detienen a tres personas de una banda dedicada al hurto de bolsos y estafas bancarias en Mallorca

Etiquetas

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas, dos mujeres y un hombre, todos ellos de nacionalidad rumana, como presuntos autores de delitos de hurto y estafa bancaria.

Así, agentes de la Guardia Civil de Calvià detectaron en fechas anteriores un aumento de las denuncias interpuestas por ciudadanos extranjeros, quienes manifestaban que tras haberles sustraído sus pertenencias, habían sido víctimas de una estafa bancaria al encontrarse entre los objetos sustraídos sus tarjetas de crédito.

Esto llevo a que se iniciara una investigación encaminada al esclarecimiento de los hechos y la detención de los autores, según informa la Benemérita en un comunicado.

Durante la operación, se identificó a los ahora detenidos y se comprobó cómo cometían los hurtos a turistas en supermercados y recepciones de hotel en diferentes zonas de la Isla de Mallorca.

Una vez sustraídos los objetos, generalmente carteras y bolsos de mano, comprobaban si entre los objetos sustraídos se hallaban tarjetas de crédito. En caso afirmativo, se dirigían a entidades bancarias en donde realizaban varias extracciones en cajeros automáticos, hasta que los clientes se percataban y daban de baja las tarjetas.

Hasta el momento se ha comprobado que los detenidos llegaron a sustraer hasta 5.000 euros.

A los detenidos, que ya cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, se les imputa, hasta el momento, la comisión de unos 20 hechos delictivos, en los que además de los objetos personales sustraídos, se han apropiado de alrededor de 5.000 euros extraídos de diferentes cuentas bancarias a través de cajeros automáticos.

La investigación no se da por finalizada ante las sospechas de que los detenidos forman parte de un grupo organizado dedicado a la comisión de este tipo de hechos delictivos no solo en la Isla, si no otras provincias del territorio nacional.