LA FISCALÍA ASEGURA QUE NO SE SUSTRAJERON DOCUMENTOS EN EL ROBO DE LA CASA DEL NUEVO FISCAL ANTICORRUPCIÓN

- Los ladrones entraron en la vivienda mientras Luzón tomaba posesión del cargo y se llevaron efectos personales. La Fiscalía General del Estado ha confirmado que el pasado miércoles entraron a robar en casa del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, mientras se encontraba, acompañado de toda su familia, en el acto de jura del cargo en el Tribunal Supremo. Según fuentes de la Fiscalía, los ladrones se llevaron una colección de relojes y varios objetos de valor de carácter personal, pero ninguna documentación.Al parecer los intrusos entraron en el domicilio a media mañana sin forzar la cerradura, que no estaba cerrada con llave, y fue el propio Luzón el que encontró la casa revuelta al regresar de su toma de posesión. La Policía está investigando el robo, en el que el botín fue una colección de 18 relojes, varias joyas y unos 900 euros en metálico. Fuentes de la Fiscalía aseguraron este viernes que los ladrones no se llevaron documentos de la casa.Luzón se ha hecho cargo de la jefatura de Anticorrupción en sustitución de Manuel Moix, que dimitió tras conocerse que era propietario, junto a sus hermanos, de una sociedad radicada en Panamá que tenía como único activo un chalet de lujo, heredado de los padres, a las afueras de Madrid. El fiscal jefe Anticorrupción no cuenta con especiales medidas de seguridad en razón de su cargo. Varios fiscales consultados por Servimedia consideran que se debería reflexionar sobre esa situación y adoptar medidas para garantizar su seguridad y la de la documentación que pueda obrar en su poder.