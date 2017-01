MADRID. HENRÍQUEZ DE LUNA (PP) SOBRE ‘BICIMAD’: “A DÍA DE HOY NO HAY BICICLETAS Y NO FUNCIONA EL SERVICIO”

Etiquetas

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, cargó este martes contra la gestión del servicio municipal de bicicletas ‘Bicimad’, porque “a día de hoy no hay bicicletas y no funciona el servicio”.Así se expresó en una entrevista en Onda Madrid recogida por Servimedia, donde criticó que “lo han municipalizado” sin haber mejorado el servicio y recordó que fue “una de las cosas que ha hecho el PP por la movilidad sostenible en Madrid”.‘Bicimad’ se puso en marcha bajo la gestión de la exalcaldesa Ana Botella y, ante unas pérdidas insostenibles, el Ejecutivo de Ahora Madrid optó en septiembre por comprar este servicio a ‘Bonopark’, la compañía que lo explotaba, por 10,5 millones de euros. Ahora lo gestiona la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en su totalidad.Con la asunción de este servicio por parte del Ayuntamiento, el Gobierno municipal confió en reducir las incidencias que se producían en ‘Bicimad’, en su mayoría relacionadas con el vandalismo y el robo de bicicletas. La empresa de transportes pretende pasar de un 20% de incidencias a un 4%, algo que, a juicio del PP, no se está consiguiendo.