Piden año y medio de cárcel para el propietario de un club de Avilés por simular un robo y cobrar el seguro

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena a un año y medio de cárcel para el propietario del club Sombras de Avilés por denunciar un falso robo en su club y cobrar el dinero del seguro. La vista oral está señalada para este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 11.00 horas.

En nota de prensa el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de propietario del Club Sombras, en Avilés, acudió el 26 de septiembre de 2016 a la comisaría de Policía para denunciar el robo ocurrido en su local sobre las 3.40 horas de ese mismo día, manifestando, a sabiendas de que no era cierto, que le habían causado daños en la puerta de acceso, que la luna estaba fracturada, que el interior estaba revuelto y que habían sustraído una pantalla de plasma, una CPU y unas cuatro cajas de alcohol, con unas doce botellas cada caja, de diferentes licores y marcas.

Con esta denuncia dio parte al seguro, obteniendo así que su compañía le abonara el 13 de octubre de ese año 1.569,82 euros. Los agentes practicaron las diligencias correspondientes para averiguar los hechos, entre ellas, la realización de la inspección ocular, de donde se dedujo que con la fractura realizada en la luna de la puerta era imposible entrar en el club.

Un policía entró tras romper la luna y comprobó que el interior no estaba revuelto; a ello se le unió la declaración del testigo que vio a un chico tras el ruido de cristales y que no portaba ningún efecto. Así, se llegó a la conclusión de que lo que se cometió fue un delito de robo en grado de tentativa pero no se produjo la sustracción de ningún efecto, como manifestó el acusado.