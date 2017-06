Un detenido acusado de robar el bolso a una mujer de 70 años de un tirón y arrastrarla varios metros

Etiquetas

La Guardia Civil ha detenido en Almonte (Huelva) a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación tras sustraer el bolso, a través del procedimiento del tirón, a una mujer de 70 años y arrastrarla varios metros provocándole varias lesiones.

Los hechos se produjeron sobre las 18,40 horas de este miércoles, cuando en la Central de la Guardia Civil se recibieron varias llamadas de particulares alertando de que a esta mujer señora le habían robado el bolso en una calle de la citada localidad y que el presunto autor huyó del lugar.

Rápidamente desde la central se envío a una patrulla de Seguridad Ciudadana al lugar para ver lo sucedido, donde pudieron comprobar el estado de salud de la víctima y se inició un dispositivo de búsqueda del varón con la descripción física aportada por los testigos, siendo finalmente localizado y detenido 20 minutos más tarde.

La señora fue acompañada al centro de salud de la localidad por un familiar donde fue asistida por las lesiones sufridas. Desde la Guardia Civil, dentro del Plan Mayor Seguridad, recomiendan para evitar este tipo de robos llevar el bolso si es posible cruzado a modo bandolera y situado en el lado opuesto a la calzada; procurar no ir solas y no llevar objetos de valor, ni demasiado dinero en efectivo, y no mostrar resistencia en el supuesto en que tiren del bolso para robar, ya que pueden ser arrastradas, causando lesiones.

A su vez, recomiendan retener el máximo de datos del presunto autor, como rasgos físicos, vestimenta o vehículo utilizado en la huida, para comunicarlo a los encargados de la investigación.