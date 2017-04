CARMENA RECOMIENDA INTENTAR ENTENDER AL TERRORISTA SUICIDA A QUIEN NO LE IMPORTA SU VIDA

Etiquetas

- Critica a Hollande por responder con bombardeos a los atentados de París de 2015. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, considera importante intentar “entender, no disculpar”, al terrorista suicida a quien “no le importa perder su propia vida con tal de hacer daño”.Lo manifestó este jueves en una mesa redonda de alcaldes sobre el terrorismo, en el marco del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebra en Madrid.En su primera intervención, Carmena caracterizó el “perfil más singular” del terrorismo islamista como el de su “desprecio por la vida”, su disposición al suicidio, “nada comparable” al de ETA, porque en el primero “es tanto el fanatismo, el odio, su vinculacion a unos valores, que es más importante que su propia vida”, de forma que el yihadismo “rompe las barreras que todos los sistemas legales habían puesto” para amedrentar legítimamente a otros terroristas, “que valoraban su propia vida”.Por tanto, añadió, “es importante que intentemos entender, no disculpar, porque hay que condenar con mucho convencimiento”, pero sí tratar de “entender cómo alguien puede tener tal sectarismo que no le importa perder su vida con tal de hacer daño”.En su segunda intervención, Carmena criticó al presidente francés, François Hollande, por lo “sorprendente” de que tras los atentados de 2015 “decidiera bombardear” al Estado Islámico y que “murieran más personas que en Bataclan”, igual que EEUU bombardeó Afganistán tras el 11-S, con sólo dos votos en contra en la Cámara de Representantes, y a diferencia del “comportamiento ejemplar” de Madrid, que se limitó a juzgar a los procesados por el 11-M.La alcaldesa dijo que le parece increíble “que no se tenga claro que las autoridades no pueden tener la misma actitud que los terroristas”, puesto que, cuando es la misma, “la identidad de la razón, de los derechos humanos, de la legalidad”, que supuestamente caracteriza a Occidente, “se desdibuja, porque hacemos lo mismo”. En su opinión, las instituciones tienen que tener comportamientos ejemplares para favorecer la integración.