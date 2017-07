SÁENZ DE SANTAMARÍA ADVIERTE DE QUE “NO CABEN EQUIDISTANCIAS” ANTE EL TERRORISMO

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló este martes que “no caben equidistancias” en la lucha contra el terrorismo y añadió, cuando se cumplen 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, que hoy entendemos que “Ermua fue un espíritu de unidad”. En un discurso en el Congreso en el que hizo balance de la actividad parlamentaria del PP, Sáenz de Santamaría aludía de esta forma a que Podemos no vaya a realizar ningún homenaje al concejal asesinado por ETA en julio de 1997, y también a la polémica en la que se ha visto inmerso el PSOE estos últimos días por la posición de algunos de sus grupos municipales que no respaldan determinados homenajes de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato.“Ermua fue un espíritu de unidad que nos hermanó a todos y nos hizo más fuertes. Si hoy estamos como estamos es gracias a ese espíritu porque la sociedad española demostró esa fortaleza que pudiera tener y salió a la calle a demostrar esa unidad. Aquí no caben equidistancias”, subrayó la dirigente del PP, que también se refirió a la ausencia de “sensibilidad humana” en algunos políticos. Dijo que “lo que nos hace más fuertes es la unidad” en un momento en el que el terrorismo “es un problema a nivel global” y de una “grandísima magnitud”. “No quiero empañar esa imagen de un pueblo que se unió frente al terrorismo, por la vida, la dignidad y la decencia personal y política”, concluyó.