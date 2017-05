El ministro de Seguridad asegura que el sistema legal es ahora más débil que durante la dictadura de Suharto

Etiquetas

El ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, ha asegurado este domingo que el actual sistema legal indonesio resulta menos eficaz que el que presentaba el país durante el 'Nuevo Orden' ('Orde Baru'), el régimen del dictador Suharto.

"Cuando el 'Nuevo Orden' cayó y se reformó el país, el sistema legal pasó a ser muy débil. Las fuerzas de seguridad y las autoridades se ven ahora sobrepasadas por la excesiva libertad que existe en el país", ha manifestado.

Wiranto, que se encontraba al frente el Ejército indonesio cuando Suharto fue destituido en 1998, utilizó de ejemplo el ataque terrorista perpetrado en enero de 2016 contra el centro comercial Sarinah, en el centro de Yakarta.

El ministro ha señalado que los ataques terroristas fueron detectados por la Policía, que no pudo hacer nada por detener a los atacantes por no contar con las pruebas suficientes para ello, tal y como establece la Ley de Terrorismo, según ha informado el diario local 'The Jakarta Post'.

"En el pasado, si cinco personas se reunían y discutían sobre algo sospechoso, las autoridades podían detenerlos. Si no eran culpables eran puestos en libertad", ha aseverado.