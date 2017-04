GÜRTEL. AGUIRRE ASEGURA QUE LÓPEZ VIEJO LE MINTIÓ CUANDO LE PREGUNTÓ POR LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE CORREA

Etiquetas

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo le mintió cuando le preguntó por los contratos firmados con empresas afines al PP. “Me dijo que muy al principio sí (se contrataban) y que ya no” y le dio una lista de las nuevas empresas contratadas, pero “no me dijo que eran todas del mismo dueño”.Aguirre explicó que "un día de marzo de 2005” su gabinete de prensa le hizo llegar un reportaje publicado por la revista Interviú relativo a “las amistades peligrosas” de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Ese artículo “decía que personas afines al PP tenían adjudicaciones de gobiernos del PP y se citaba la Comunidad de Madrid y la empresa Easy Concept y a Alberto López Viejo. No denunciaban nada ilegal, pero no me gustaba que se dijera que había personas afines al PP que conseguían cosas y llamé a Alberto y le pregunté si contratábamos con esa empresa. Él me dijo que muy al principio sí y que ya no y me dio una retahíla de nombres de empresas. No me dijo toda la verdad, que era que todas las empresas eran del mismo dueño. Pero yo me quedé tranquila”.Una vez terminado el interrogatorio de la fiscal, el letrado de la Comunidad de Madrid le preguntó si López Viejo le ocultó información: "¡Claro que me ocultó informacion! Y me mintió constantemente", aseveró. A preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, la expresidenta madrileña insistió en que “no tenía ninguna competencia en contratación, no era mi función” y explicó que cuando recibía algún regalo “lo tenía claro: cuando son regalos de valor, los devuelvo. Cuando son publicitarios, libros o fungibles, como chocolate, se lo quedan en el gabinete”.La expresidenta de la Comunidad de Madrid y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este jueves ante el tribunal que juzga la primera época de la 'trama Gürtel' que nunca se ocupó de la logística de los actos publicitarios o de campaña en los que participaba, que Alberto López Viejo no fue nunca persona de su confianza y que nunca tuvo conocimiento preciso de cómo se financiaban sus campañas.Aguirre declara este jueves como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la trama (entre 1999-2005) tan sólo un día después de que su sucesor en la presidencia, Ignacio González, fuera detenido en el marco de la investigación de un caso de corrupción.La fiscal Concepción Nicolás interrogó a la expresidenta autonómica por la celebración de actos propagandísticos y de campaña que costaron seis millones y medio de euros que se contrataban de manera troceada para que ninguno superara los 30.050 euros que obligaban a convocar concurso público para su adjudicación.En su declaración como testigo, Aguirre insistió en que no se ocupaba “en absoluto de la logística de los actos. No me he ocupado nunca y no creo que ningún presidente autonómico se haya ocupado nunca de ello”. Aseguró que para los actos sólo se ocupaba de estudiar a fondo la documentación de los asuntos que iba a tratar.En relación a Lopez Viejo, el máximo responsable de la contratación de los actos del PP madrileño, dijo que “no era persona de mi confianza, era conocida por cómo organizaba los actos y tenía capacidad de gestión, había estado en el Ayuntamiento de Madrid".Aguirre relató que “jamás habló” con el cabecilla de la red, Francisco Correa, “ni le conocía”, que era ella la que “elegía” los actos en los que participaba y que previamente le proponía su gabinete técnico tras escuchar a las distintas consejerías. Durante su declaración, Aguirre aprovechó en varias ocasiones para relatar los logros de sus gobiernos durante nueve años en Madrid citando, por ejemplo que cada semana inauguraba un colegio, que se construyeron 50 kilómetros de metro u ochenta centros de salud, “pasamos de ser la quinta comunidad cuando llegué a ser la primera”, ante lo que el presidente de la sala, Ángel Hurtado, le pidió que fuera concisa.