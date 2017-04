Arturo Fernández sostiene que solo hizo una donación de 60.000 euros a Fundescam y que fue "legal" y "a cambio de nada"

Etiquetas

El expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha dicho este viernes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que solo hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y que fue "legal".

A la pregunta del diputado de Ciudadanos César Zafra de si es posible que parte de las subvenciones para formación que gestionaba CEIM fuera a parar a Fundescam, Fernández ha respondido que "bajo ningún concepto".

"Sí se ha dicho que el anterior presidente transfirió una cantidad, porque lo ponen todos los periódicos y porque me lo ha dicho el juez Eloy Velasco, que transfirieron 100.000 euros a la cuenta de Fundescam", ha agregado Fernánez.

"Seguramente lo harían, si era legal y si lo hicieron tampoco es mi problema, no era mi presidencia", ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que durante su mandato lo único que se transfirieron fueron 60.000 euros transparentes y claros" a través de la Fundación Arturo Fernández, fundada por su abuelo.

A preguntas de la diputada de Podemos María Espinosa, ha reiterado que no tiene constancia de que durante su mandato se haya transferido dinero a Fundescam desde CEIM, y que la Fundación Arturo Fernández mandó 60.000 euros, como ya le dijo al juez, que tenía el recibo. "Es legal, transparente y aquí se acaba todo, a cambio, por cierto, de nada", ha aseverado.

En este punto, ha negado que su empresa, de la que ha destacado que ha llegado a tener 3.000 trabajadores y 160 establecimientos, viviera del sector público, y ha agregado que está "casi retirado".

Fernández ha admitido que dijo ante el juez que daba dinero a Fundescam para "quedar bien con el establishment", y ha defendido que "los empresarios, los políticos y la sociedad en general tiene que ayudarse, legalmente, para nada ilegal".

Así, ha reafirmado su empresa hacía donaciones "transparente y legalmente, a cambio de nada" a fundaciones, para señalar "que todos los partidos tienen fundaciones". "También quedaba bien con la Fundación Síndrome de Down", ha apuntado.

Además, ha recordado que durante 30 años ha sido el restaurador de UGT y del Congreso de los Diputados, "con el PSOE durante toda la vida".

"Yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni soy de Podemos, ni soy de Ciudadanos, yo soy apolítico", ha manifestado.

Espinosa ha dicho que mientras Arturo Fernández hacía una donación a Fundescam, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, estaba en la junta directiva de la fundación y en la comisión de contratación que adjudicaba la cafetería de la Asamblea, cuyos contratos han sido investigados por la UCO.

"No tiene nada que ver el que en el mes de marzo la Fundación Arturo Fernández diera 60.000 euros a Fundescam, para lo que fuera, con el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que es una cafetería deficitaria", ha explicado.

"Yo fui al concurso, casualmente la señora Cifuentes estaba aquí porque siempre ha estado en la Asamblea de Madrid", ha agregado, para insistir en que no hay relación entre la donación y "un concurso de 160.000, que además se palman 60.000 euros todos los años".

Asimismo, ha negado que su amistad con la expresidenta regional Esperanza Aguirre tuviera que ver con las concesiones que conseguía. "Me ofende usted", ha respondido a Espinosa, al tiempo que ha explicado que su empresa se ha dedicado a presentarse a concurso de los cuales algunos ha ganado y otros ha perdido.

"No tiene nada que ver que nosotros mandáramos 60.000 euros o que yo fuera amigo de una determinada persona en el Gobierno para que mis concursos fueran transparentes y claros", ha recalcado.

CONTRATACIÓN DE LOURDES CAVERO

Respecto a la contratación como vicepresidenta de CEIM de la mujer del expresidente regional Ignacio González, Lourdes Cavero, Arturo Fernández ha explicado que ya era miembro de CEIM como directiva de Unelsa, y que cuando dejó la empresa ocupó una vacante de la secretaría general.

"Yo no he contratado, ni en la CEIM ni en la Cámara, a nadie, nunca, no ha habido enchufados míos nunca", ha aseverado.

En respuesta a la diputada del PSOE Encarnación Moya, que le ha preguntado si contrataba a familiares y amigos del miembro del Gobierno en puestos "muy bien remunerados" para contentar al 'establishment', ha dicho que podía haber contratado a Cavero o a "cualquier otra persona" y que "no tenía más sueldo de los demás".

"Nada de lo que he hecho se ha salido de los conductos reglamentarios para la contratación de personas", ha aseverado.

Asimismo, ha insistido en que hizo una sola donación "legal" y que Fundescam lo administraría "como lo quisiera".