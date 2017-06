Cifuentes: "Lo único que queríamos es que la nueva empresa adjudicataria nos diera bien de comer"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes que no tenía relación de amistad ni personal con el exlíder de la patronal madrileña, Arturo Fernández, en la época en la que ella era presidenta de la Mesa de Contrataciones de la Asamblea que adjudicó a una empresa de Fernández el servicio de cafetería y restauración, unos contratos que investiga ahora la Unidad Central Operativa de la Comunidad de Madrid.

"Se comía mal con el anterior adjudicatario. Lo único que queríamos es que la nueva adjudicataria nos diera de comer de la mejor manera posible", ha dicho durante la sesión extraordinaria de la comisión de investigación sobre corrupción política.

En varios momentos de la misma, Cifuentes ha señalado que "se comía mal" en la cafetería de la Asamblea y que el entonces vicepresidente segundo de la Asamblea, el diputado socialista Francisco Cabaco, opinaba lo mismo y quería que se primaran los criterios de calidad alimenticia frente al del precio porque entendía que al haber primado antes este criterio "no se comía bastante bien".

"Estas personas técnicas que han declarado ante la Guardia Civil si en algo están de acuerdo es que yo en ningún caso intervine en la baremación y di por bueno las propuestas. En el primer caso, 2009, esta persona técnica no realiza ninguna aportación y en 2011 una de los miembros del comité de expertos, que era la jefa de protocolo, realiza alguna modificación muy puntual. Creo recordar que eran modificaciones muy menores que no variaban la puntuación final", ha señalado.

De hecho, la titular del Ejecutivo autonómico ha recalcado que respetó en todo momento las baremaciones realizadas por los técnicos en los contratos, que eran funcionarios de alto nivel, "especialmente cualificados para aplicar los criterios especificados en los pliegos de cada uno de los contratos, nombrados específicamente por la Mesa de la Asamblea".

"A mí nadie, nunca jamás en mi vida, me ha dicho que había que actuar para adjudicar algo en un sentido o en otro. Hubiera sido completamente absurdo, no se podía influir. En un procedimiento tan garantista como se dan en la Asamblea, con supervisión técnica, con letrados, intervención, etcétera. Aunque se quisiera hacer lo veo inconcebible por principios pero objetivamente no lo veo factible. Siempre las decisiones se tomaron con los criterios de los técnicos y fueron decisiones que no fueron recurridas por otras empresas que concursaban", ha señalado Cifuentes.

La dirigente regional ha dicho que se muestra "tranquila" porque "todo se hizo conforme a la legalidad porque todas las decisiones que se tomaron en estos contratos se hicieron ateniéndonos a los criterios de los técnicos, diferentes". "El criterio que primó fue siempre el técnico y el informe colegiado siempre lo tomamos por unanimidad porque entendíamos que se estaba actuando conforme a los informes júridicos", ha apuntado.

De hecho, ha destacado que ni en el concurso de cafetería de 2009 ni el de 2011 realizó ninguna valoración "ni participó ni hizo ninguna observación respecto a la informe, que lo hicieron exclusivamente los técnicos".

"Yo me limité a aceptar dicha valoración, que yo no tenía por qué cuestionar. Y por tanto no la cuestione. El informe valorando y puntuando las diferentes ofertas fue el que habían propuesto los técnicos, en el año 2009 firmado por la jefa del servicio jurídico y el de 2011 por técnico superior", ha añadido.

A preguntas de los portavoces de la oposición, la compareciente ha apuntado que no sabe por qué la Mesa de la Asamblea decidió que quería estar representado en el órgano de contrataciones aunque supone que era para "controlar los procesos de adjudicación".

Por otro lado, la presidenta autonómica ha reprochado a los diputados de la oposición que le pregunten sobre cuestiones técnicas "cuando han vetado" la comparecencia de 11 técnicos y políticos que había solicitado su Grupo.

También ha sostenido que en este caso "no ha habido ni un solo imputado, tan sólo han declarado tres personas en el curso de la investigación policial para aportar las informaciones que le ha requerido la Guardia Civil, pero en ningún momento se ha dictado auto formal de imputación a ninguno de ellos".

En otros momentos de su intervención, Cifuentes ha señalado que formaba parte de él como vocal, no como presidenta, sin que haya "ninguna jerarquía" entre sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría. Y ha apuntado que estos comités se constituyó por primera vez en 2008, con motivo de adjudicación de un concurso para adquirir cestas de Navidad.