Izquierdo no duda de la honestidad de la subdirectora cesada por presuntas amenazas a trabajadores

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha manifestado este jueves en el Pleno de la Asamblea que no duda de la honestidad de la exsubdirectora general de Voluntariado, Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa, Pilar Renes, cesada después de que los trabajadores denunciaran presuntas amenazas.

Tal y como hizo público el sindicato CSIF, durante una reunión el pasado 18 de enero a raíz de una denuncia anónima acerca de un posible caso de malversación, la subdirectora "amenazó" con "perseguir" a la persona que estuviera detrás y "arruinarle la vida administrativa".

Según el consejero, lo que ha ocurrido es que en la Comunidad de Madrid se ha recibido una "carta anónima" donde se dice que una empresa a la que se le encargó hacer una valoración no la hizo, y como no la hizo la hicieron los funcionarios.

"¿Por qué no hizo la valoración la empresa? Porque la persona que tenía que hacer la valoración estaba extremadamente grave en el hospital y la subdirectora lo que quiso es no perjudicar a las entidades de exclusión y de pobreza, porque estaba el final del ejercicio, y pudieran recibir la subvención correspondiente", ha explicado Izquierdo, para justificar que los funcionarios terminaran la valoración.

"Lo que hemos hecho es que por esos trabajos que no ha realizado la empresa no cobre ni un solo duro, no cobre nada, porque eso sí que hubiera sido malversación de fondos", ha aclarado Izquierdo. La empresa sí ha cobrado por la parte del trabajo que ha llevado a cabo, según han precisado fuentes de la Consejería en declaraciones a Europa Press.

Izquierdo se ha pronunciado a este respecto en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, quien ha vuelto a pedir el respaldo del PP a la propuesta de Ciudadanos de crear un Defensor del Denunciante de corrupción para evitar "situaciones tan bochornosas como esta" y luchar "de manera eficaz" contra la corrupción.

"La subdirectora cuando habló y tuvo la reunión con los funcionarios no estuvo afortunada, ese es el motivo del cese", ha explicado el consejero, quien ha agregado que se trata de una "trabajadora fantástica" y que no duda de su honestidad "pero en esa reunión metió la pata y por eso se la cesa".

Asimismo, ha recriminado a Reyero que plantee esta cuestión en los términos que la ha planteado porque "no tiene entidad para hablar de corrupción".

Tras afirmar que "el compromiso de este gobierno es ser proactivos en la lucha contra la corrupción", ha recordado que ha abierto una investigación, "que ahora mismo es reservada", y ha asegurado que si detecta algo, "lo más mínimo", será "el primero que vaya al juzgado". "Cualquier mínimo desliz lo vamos a perseguir hasta el final", ha zanjado.