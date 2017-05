La Junta insiste en que no ha habido malversación de fondos públicos en la trama eólica sobre delitos "gravísimos"

Etiquetas

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido este jueves en que, por lo que conoce hasta la fecha, no ha habido malversación de fondos públicos en el caso de la denominada trama eólica que investiga delitos "gravísimos" y en el que ha pedido personarse por segunda vez tras "precisar más" ante el juzgado la posibilidad de un perjuicio a la Hacienda pública.

Marcos ha asegurado que, a día de hoy, la Fiscalía Anticorrupción no ha trasladado a la Junta de Castilla y León la querella sobre la trama eólica y ha explicado que los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico se han dirigido al Juzgado de Instrucción número de 4 de Valladolid en el que ha recaído la causa, algo que, según ha reiterado, han conocido a través de los medios de comunicación.

La portavoz ha aclarado que los Servicios Jurídicos de la Junta han tenido que "precisar más" el motivo concreto de su personación en el caso, como ha pedido el Juzgado, como acusación particular y ante la posibilidad de que haya perjuicio para la Hacienda pública y que ha sustentado en la posibilidad de que se hayan eludido pagos de algunos tributos como el Impuesto sobre las Personas Físicas.

"Posiblemente sea dinero que hubiera tenido que ingresarse y no se ingresó", ha apuntado la portavoz.

Marcos ha recordado al respecto que los delitos investigados y publicados en los medios de comunicación son por prevaricación, cohecho y blanqueo y ha insistido en que no se habla de malversación de fondos públicos por lo que la Junta entiende que no ha habido dinero público que haya servido para esta trama. "Es decir, de los presupuestos de la Junta de Castilla y León no ha salido dinero para esta actividad", ha sentenciado Marcos.