Kuczynski considera "una traición al Perú" la situación de Alejandro Toledo, investigado por corrupción

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyinski, ha calificado de "vergüenza" y "traición al Perú" la situación del expresidente Alejandro Toledo, acusado de corrupción. Alejandro Toledo está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

"Muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto, realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía", ha afirmado Kuczynski en entrevista telefónica con W Radio de Colombia.

Toledo habría recibido este dinero para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica. El dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales.

Según versiones periodísticas, que citan información de la Fiscalía de Perú y Brasil, los pagos a Toledo empezaron en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006).

Kuczynski ha asegurado que si bien él mismo formó parte del gobierno de Toledo, no tuvo conocimiento sobre las negociaciones sobre la carretera Interoceánica. "Si hubiéramos percibido cualquier cosa no hubiéramos estado en el Gobierno, estas fueron cosas que, aparentemente, según medios peruanos, se negociaron fuera del Perú, en Río de Janeiro. Ciertamente yo no estuve ahí. Si hubiéramos sabido de esas reuniones, hubiera renunciado de inmediato", ha asegurado.

"Si todo esto es cierto, es una gran vergüenza, una traición al Perú y una falta de respeto a sus colegas que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno", ha apostillado.

En cuanto a las investigaciones judiciales sobre el caso Odebrecht en Perú, Kuczynski ha subrayado que la Fiscalía está haciendo "un buen trabajo" y ha asegurado que su Gobierno le ha otorgado todo el apoyo económico.

"Aquí la Fiscalía está trabajando con testigos que revelan cosas a cambio de recibir una pena menor, es lo que llamamos colaboradores eficaces y la Fiscalía creo que está haciendo un buen trabajo, el gobierno los está apoyando con fondos para todo lo que se necesita hacer y queremos que esto sea de la manera más justa y eficiente", ha destacado.

Kuczynski ha recordado que en su Gobierno no hay nadie relacionado "con los sobornos de Odebrecht" y, en el caso del Gasoducto del Sur, lo que se está haciendo es un nuevo proceso de licitación para sacar adelante la obra. "Estamos enfrentando algunos proyectos grandes en los cuales ha participado Odebrecht como el gasoducto al sur, pero ya no está ahí. Ese proyecto ha sido intervenido y lo vamos a volver a relicitar y probablemente a reestructurar para reducir su costo", ha explicado.